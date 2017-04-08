В Витебске 8 апреля прошла благотворительная акция в пользу приюта для бездомных животных.



С новыми хозяевами.

— В связи с огромным количеством животных запасы продуктов у нас катастрофически подходят к концу, — рассказали организаторы акции. — Поэтому мы ждем материальной помощи, а также добрых хозяев для своих питомцев.

Помочь приюту мог каждый желающий. На ярмарке организовали выездную торговлю, и прямо на месте можно было купить еду для кошек и собак: куриные субпродукты, макароны, крупы, мясные консервы или пюре.

Некоторые горожане решились взять питомца домой. Было очень трогательно наблюдать за тем, как кошка или собака знакомится с новым хозяином.

На ярмарке можно было послушать артистов, покататься на пони, купить сувенир. Все врученные на мероприятии деньги также пойдут в помощь приюту.





















