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Обрели хозяев и любовь. В Витебске прошла ярмарка в пользу бездомных животных
09.04.2017 09:08 — Новости Общества | Tut.by
В Витебске 8 апреля прошла благотворительная акция в пользу приюта для бездомных животных.
— В связи с огромным количеством животных запасы продуктов у нас катастрофически подходят к концу, — рассказали организаторы акции. — Поэтому мы ждем материальной помощи, а также добрых хозяев для своих питомцев.
Помочь приюту мог каждый желающий. На ярмарке организовали выездную торговлю, и прямо на месте можно было купить еду для кошек и собак: куриные субпродукты, макароны, крупы, мясные консервы или пюре.
Некоторые горожане решились взять питомца домой. Было очень трогательно наблюдать за тем, как кошка или собака знакомится с новым хозяином.
На ярмарке можно было послушать артистов, покататься на пони, купить сувенир. Все врученные на мероприятии деньги также пойдут в помощь приюту.
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Некоторые горожане решились взять питомца домой. Было очень трогательно наблюдать за тем, как кошка или собака знакомятся с новым хозяином.
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