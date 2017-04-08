БелЖД и МЧС России опубликовали списки пассажиров, госпитализированных после столкновения электрички РЖД с поездом Москва-Брест в Москве.



Фото: Reuters

Сообщения о столкновении поезда Москва-Брест и электрички Москва-Усово стали поступать поздно вечером 8 апреля. Сегодня на сайтах БелЖД и МЧС России появилась официальная информация о столкновении и о пострадавших.

По информации БелЖД , во время столкновения в поезде Москва-Брест находились 450 пассажиров. По оперативной информации за медицинской помощью обратились 50 человек. Из них 8 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По уточненной информации от РЖД, за медицинской помощью обратились 28 человек, из них 13 – госпитализированы.

Список госпитализированных из 12 человек опубликовало на своем сайте и МЧС России.

Вот сводный список:

Пассажиры поезда № 3 Москва — Брест, попавшие в больницы:

Вагон № 4: Сулейманова Виктория Рафаэльевна (Детская городская клиническая больница № 9), Морозова В. Т.

Вагон № 7: Юденко Елена Владимировна (Городская клиническая больница № 67)

Вагон № 9: Паренская Диана Андреевна (Первая городская больница им. Н.И. Пирогова, выписана)

Вагон № 11: Вайтюль Татьяна Валерьевна (Городская клиническая больница № 71), Селезнева Влада Игоревна (НИИ СП имени Склифосковского, выписана)

Вагон № 12: Тимченко П. И., Волознев Роман Леонидович (НИИ СП имени Склифосовского, выписан)

Помимо них, по данным МЧС России, госпитализированы:

Детская городская клиническая больница № 9: Ткаченко Илья Андревич;

Первая градская больница имени Н.И. Пирогова: Шишикина Наталья Сергеевна, Парежка Диана Андреевна;

ГКБ имени С.П. Боткина: Никитина Виктория Александровна

Городская клиническая больница № 67: Зотов Сергей Александрович (выписан), Зрянова Светлана Олеговна (выписана), Поданина Светлана Викторовна.