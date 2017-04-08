﻿ БелЖД и МЧС России опубликовали списки госпитализированных пассажиров. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БелЖД и МЧС России опубликовали списки госпитализированных пассажиров

09.04.2017 09:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

БелЖД и МЧС России опубликовали списки пассажиров, госпитализированных после столкновения электрички РЖД с поездом Москва-Брест в Москве.


Фото: Reuters

Сообщения о столкновении поезда Москва-Брест и электрички Москва-Усово стали поступать поздно вечером 8 апреля. Сегодня на сайтах БелЖД и МЧС России появилась официальная информация о столкновении и о пострадавших.

По информации БелЖД, во время столкновения в поезде Москва-Брест находились 450 пассажиров. По оперативной информации за медицинской помощью обратились 50 человек. Из них 8 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По уточненной информации от РЖД, за медицинской помощью обратились 28 человек, из них 13 – госпитализированы.

Список госпитализированных из 12 человек опубликовало на своем сайте и МЧС России.

Вот сводный список:

Пассажиры поезда № 3 Москва — Брест, попавшие в больницы:

Вагон № 4: Сулейманова Виктория Рафаэльевна (Детская городская клиническая больница № 9), Морозова В. Т.

Вагон № 7: Юденко Елена Владимировна (Городская клиническая больница № 67)

Вагон № 9: Паренская Диана Андреевна (Первая городская больница им. Н.И. Пирогова, выписана)

Вагон № 11: Вайтюль Татьяна Валерьевна (Городская клиническая больница № 71), Селезнева Влада Игоревна (НИИ СП имени Склифосковского, выписана)

Вагон № 12: Тимченко П. И., Волознев Роман Леонидович (НИИ СП имени Склифосовского, выписан)

Помимо них, по данным МЧС России, госпитализированы:

Детская городская клиническая больница № 9: Ткаченко Илья Андревич;

Первая градская больница имени Н.И. Пирогова: Шишикина Наталья Сергеевна, Парежка Диана Андреевна;

ГКБ имени С.П. Боткина: Никитина Виктория Александровна

Городская клиническая больница № 67: Зотов Сергей Александрович (выписан), Зрянова Светлана Олеговна (выписана), Поданина Светлана Викторовна.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БелЖД и МЧС России опубликовали списки пассажиров, госпитализированных после столкновения электрички РЖД с поездом Москва-Брест в Москве.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
После ЧП с поездом Москва-Брест за медпомощью обратилось 50 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика