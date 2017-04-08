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БелЖД и МЧС России опубликовали списки госпитализированных пассажиров
09.04.2017 09:05 — Новости Общества | Tut.by
БелЖД и МЧС России опубликовали списки пассажиров, госпитализированных после столкновения электрички РЖД с поездом Москва-Брест в Москве.
По уточненной информации от РЖД, за медицинской помощью обратились 28 человек, из них 13 – госпитализированы.
Список госпитализированных из 12 человек
Вот сводный список:
Пассажиры поезда № 3 Москва — Брест, попавшие в больницы:
Вагон № 4: Сулейманова Виктория Рафаэльевна (Детская городская клиническая больница № 9), Морозова В. Т.
Вагон № 7: Юденко Елена Владимировна (Городская клиническая больница № 67)
Вагон № 9: Паренская Диана Андреевна (Первая городская больница им. Н.И. Пирогова, выписана)
Вагон № 11: Вайтюль Татьяна Валерьевна (Городская клиническая больница № 71), Селезнева Влада Игоревна (НИИ СП имени Склифосковского, выписана)
Вагон № 12: Тимченко П. И., Волознев Роман Леонидович (НИИ СП имени Склифосовского, выписан)
Помимо них, по данным МЧС России, госпитализированы:
Детская городская клиническая больница № 9: Ткаченко Илья Андревич;
Первая градская больница имени Н.И. Пирогова: Шишикина Наталья Сергеевна, Парежка Диана Андреевна;
ГКБ имени С.П. Боткина: Никитина Виктория Александровна
Городская клиническая больница № 67: Зотов Сергей Александрович (выписан), Зрянова Светлана Олеговна (выписана), Поданина Светлана Викторовна.
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БелЖД и МЧС России опубликовали списки пассажиров, госпитализированных после столкновения электрички РЖД с поездом Москва-Брест в Москве.
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