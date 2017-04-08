По итогу столкновения пассажирского поезда Москва-Брест и пригородной электрички на под Москвой за медицинской помощью обратилось 50 человек, сообщает пресс-служба БелЖД.



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«8 апреля в 22.16 на перегоне Фили — Кунцево-1 Белорусского направления Московской железной дороги машинист пригородного поезда № 6919 Москва-Усово ОАО „РЖД“ в целях предотвращения наезда на человека применил экстренное торможение, — говорится в сообщении. — По причине нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, в результате чего произошло самопроизвольное движение его в обратную сторону, с последующим столкновением со стоящим на перегоне Фили — Кунцево пассажирским поездом № 3 сообщением Москва — Брест».

В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда. Движение на участке было временно приостановлено. На момент столкновения в поезде находилось 450 пассажиров. По оперативной информации за медицинской помощью обратилось 50 человек. Из них 8 человек госпитализировано с травмами различной степени тяжести.

Для ликвидации последствий происшествия к месту направлены восстановительные поезда. В ОАО «РЖД» создан оперативный штаб под руководством президента компании Олега Белозерова. В связи с произошедшим поезда № 3 Москва — Брест, № 1 Москва — Минск поступят на Белорусскую железную дорогу с опозданием. Пассажиров поезда № 3 будет сопровождать медицинская бригада, выделенная профильным подразделением ОАО «РЖД».

Информация о времени прибытия поездов на конечные станции будет сообщена дополнительно. Поезда № 39 Полоцк — Москва, № 26 Минск — Москва прибытием 9 апреля на Белорусский вокзал будут прибывать на Киевский вокзал Москвы.

Подробную информацию о движении пассажирских поездов можно получить по телефону горячей линии ОАО «РЖД» 8−800−775−00−00 и Белорусской железной дороги 8−017−225−04−84, а также на информационных табло и в справочных службах железнодорожных вокзалов.