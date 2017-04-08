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Белорусские христиане празднуют Вербницу, или Вход Господа в Иерусалим
09.04.2017 09:47 — Новости Общества | Tut.by
Христиане Беларуси празднуют Вербное Воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Согласно церковным календарям, католики и православные отмечают один из самых больших праздников вместе. Уже через неделю все христиане отметят Воскресенье Христово.
TUT.BY собрал информацию о традициях праздника и народных приметах, связанных с этим днем.
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Христиане Беларуси празднуют Вербное Воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Согласно церковным календарям, католики и православные отмечают один из самых...
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