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Лукашенко: Беларусь поставляет в Россию продукты высокого качества
09.04.2017 11:14 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Не все гладко, но движение вперед очевидно. Президент Беларуси Александр Лукашенко в
«Мы четко формируем программы на каждый год, в том числе и по поставкам продовольствия. Особенно в РФ. Например, в России сегодня дефицит молочных продуктов и молока 7 млн тонн. Мы поставляем туда 4 млн тонн. Свободный рынок в 3 млн не закрывается, а его надо закрывать, чтобы цены не плясали, не поднимались. Я Путину так и сказал: зачем вы блокируете поставки белорусской продукции на российский рынок?», - отметил президент Беларуси.
Аналогичная ситуация, по словам Лукашенко, сложилась и на рынке мясных продуктов. «Мы что создаем конкуренцию вашим предприятиям? Практически нет, потому что рынок свободный. То, что у нас цены ниже и качество выше, - не повод нас гнобить и не пускать на рынок. Надо работать в России, производить продукцию, чтобы она была чиста от нитратов. Надо эту продукцию перерабатывать на современных молоко- и мясоперерабатывающих предприятиях и так далее. Тогда на рынок будут попадать нормальные по качеству продукты», - заключил белорусский лидер.
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В эксклюзивном интервью телеканалу «Мир» президент Беларуси рассказал о партнерстве с Москвой на продовольственном рынке и существующих противоречиях.
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