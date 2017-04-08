В марте возобновились работы по реконструкции Набережной им Ф.Скорины. Это еще одна площадка, которую благоустраивают в рамках проекта празднования 1000-летия города. До 2019 года будут реконструировать территорию от фонтана до речного порта. А к декабрю 2017-го планируют благоустроить участок вдоль реки от улицы 17 Сентября до кафе «Ташкент». Сейчас на этом месте кипит работа. И вскоре здесь появятся антивандальные тренажеры, на которых бесплатно сможет заниматься спортом любой желающий.



Фото: Оксана Козляковская

Деревья будут сохранять

Пока часть набережной от улицы 17 Сентября в сторону улицы Карла Маркса больше напоминает полигон, а не зону отдыха: кругом строительная техника, песок, люди в касках и с лопатами… На данный момент рабочие занимаются прокладкой коммуникаций и подключением электричества. Это необходимо и для установки фонарей, а также для кафе и закусочных, которые, возможно, в будущем появятся в этой местности. Параллельно коммунальщики занимаются облагораживанием зеленой зоны, обрезают деревья. Как рассказал директор ПКУП «Коммунальник» Вадим Кушнерук, во время реконструкции набережной к зелени будут относиться бережно:

— Принято решение не спиливать деревья, а максимально сохранить их. Сейчас мы только удаляем сухие ветки. В проекте отмечены аварийноопасные деревья. Но вопрос, сносить их или нет, будет решаться уже исходя из ситуации.

Согласно проекту, после подготовительной части начнутся работы непосредственно по благоустройству набережной. Как рассказал заместитель председателя горисполкома Николай Якубовский, вдоль Мухавца работники продолжат устанавливать бетонный парапет с ограждением, оборудуют спуски к реке. Змейкой протянется пешеходная дорожка, вымощенная плиткой. На ней будет отведено место и для велосипедистов. Вдоль дорожки установят скамейки и фонари.

Спортивная площадка у реки

Вскоре помимо фонтана на набережной появится еще одна точка притяжения людей — площадка с антивандальными тренажерами. Разместится она между улицами Советской и 17 Сентября.

— Пока планируем установить 8 тренажеров. Это будут не турники и шведские стенки, а спортивные комплексы на развитие разных групп мышц, которые мы видим в тренажерных залах, — рассказывает заведующая сектором спорта и туризма Брестского горисполкома Олеся Округ. — Рядом будет находиться небольшая раздевалка. Планируем оборудовать площадку подсветкой, чтобы люди могли заниматься спортом и вечерами. Если удастся найти инвестора или спонсора, хотели бы потом в этом месте построить площадку для воркаута (фитнес-движение по занятию спортом на улице): установить турники, брусья и другие подобные сооружения.

Антивандальные тренажеры будут установлены при первой возможности.

— Мы постараемся оборудовать спортивную площадку как можно быстрее. Тренажеры изготавливает брестская компания. Подобные спортивные сооружения есть во многих европейских городах, они пользуются спросом у молодежи. Думаю, что и брестчане будут довольны обустроенной здесь спортплощадкой, — комментирует глава администрации Ленинского района Геннадий Борисюк.

Городские власти надеются, что обновленная набережная с антивандальными тренажерами станет еще одним излюбленным местом для отдыха и прогулок брестчан, помимо улицы Советской.