МИНСК, 9 апр – Sputnik. Бригады скорой медицинской помощи встречали поезд Москва – Брест на железнодорожном вокзале "Минск-Пассажирский", передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik Илья Питалев Столкновение поездов в Москве: список пострадавших

Состав Белорусской железной дороги столкнулся с электропоздом в Москве вечером в субботу 8 апреля из-за того, что машинист электрички экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на пешехода. Составы получили механические повреждения, ранения около 50 человек, 12 были госпитализированы.

Как передает корреспондент Sputnik, состав прибыл в Минск с 5-часовым опозданием. На вокзале дежурили пять карет скорой медицинской помощи, так как в поезде было шесть пассажиров, которым нужно было оказать помощь.



© Sputnik / Виктор Толочко Сотрудники скорой оказывают помощь пострадавшим в вагоне

Известно, что в больницах Москвы в настоящее время находятся трое белорусских граждан – две женщины и мужчина. У них медики диагностировали ушибы и переломы ребер, состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое.

БЖД и МЧС РФ подготовили списки пострадавших в результате ЧП на железной дороге в Москве с указанием медицинских учреждений, куда поместили граждан.