﻿ Поезд Брест-Москва прибыл в Минск, состав встречали скорые. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поезд Брест-Москва прибыл в Минск, состав встречали скорые

09.04.2017 12:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 апр – Sputnik. Бригады скорой медицинской помощи встречали поезд Москва – Брест на железнодорожном вокзале "Минск-Пассажирский", передает корреспондент Sputnik.

Поезд Брест-Москва прибыл в Минск, состав встречали скорые
© Sputnik Илья Питалев
Столкновение поездов в Москве: список пострадавших

Состав Белорусской железной дороги столкнулся с электропоздом в Москве вечером в субботу 8 апреля из-за того, что машинист электрички экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на пешехода. Составы получили механические повреждения, ранения около 50 человек, 12 были госпитализированы.

Как передает корреспондент Sputnik, состав прибыл в Минск с 5-часовым опозданием. На вокзале дежурили пять карет скорой медицинской помощи, так как в поезде было шесть пассажиров, которым нужно было оказать помощь.

Поезд Брест-Москва прибыл в Минск, состав встречали скорые
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники скорой оказывают помощь пострадавшим в вагоне

Известно, что в больницах Москвы в настоящее время находятся трое белорусских граждан – две женщины и мужчина. У них медики диагностировали ушибы и переломы ребер, состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое.

БЖД и МЧС РФ подготовили списки пострадавших в результате ЧП на железной дороге в Москве с указанием медицинских учреждений, куда поместили граждан.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состав на железнодорожном вокзале "Минск-Пассажирский" прибыл с пятичасовым опозданием.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Набережную Мухавца в Бресте благоустраивают к тысячелетию города
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика