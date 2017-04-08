|
Поезд Брест-Москва прибыл в Минск, состав встречали скорые
09.04.2017 12:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр – Sputnik. Бригады скорой медицинской помощи встречали поезд Москва – Брест на железнодорожном вокзале "Минск-Пассажирский", передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik Илья Питалев
Состав Белорусской железной дороги
Как передает корреспондент Sputnik, состав прибыл в Минск с 5-часовым опозданием. На вокзале дежурили пять карет скорой медицинской помощи, так как в поезде было шесть пассажиров, которым нужно было оказать помощь.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники скорой оказывают помощь пострадавшим в вагоне
Известно, что в больницах Москвы в настоящее время находятся трое белорусских граждан – две женщины и мужчина. У них медики диагностировали ушибы и переломы ребер, состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое.
БЖД и МЧС РФ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состав на железнодорожном вокзале "Минск-Пассажирский" прибыл с пятичасовым опозданием.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии