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9 апреля в Минске открывается первый в стране магазин Reserved

09.04.2017 12:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Первый в стране магазин одежды Reserved откроется в Galleria Minsk уже в воскресенье, 9 апреля. Торжественное же мероприятие по этому случаю пройдет 15 числа, рассказали TUT.BY представители этой марки в Беларуси.


Фото: Игорь Кольченко

Недавно в метро появилась реклама о том, что Reserved в Galleria Minsk на проспекте Победителей заработает 15 апреля. Но, как нам пояснили, это будет торжественное мероприятие с конкурсами и выступлением Naviband.

Сам же магазин станет доступен уже 9 апреля около 16.00. С этого времени в него может прийти любой желающий и купить там вещи.

Торговая точка займет площадь примерно в 2 тысячи квадратных метров на 1−2 этажах комплекса. Кроме Reserved в середине апреля в Galleria Minsk откроются и магазины House и Cropp, также входящие в портфель компании LPP S.A.

Reserved — это популярная марка одежды для женщин, мужчин и детей. Это бренд fast fashion: новые модели поступают в магазины раз в три недели. Первый магазин Reserved был открыт в середине 90-х годов. Сегодня марка насчитывает около 440 магазинов в 18 странах Европы и Ближнего Востока.

 
 
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Он расположится в Galleria Minsk на Победителей.

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