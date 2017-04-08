Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР 24» рассказал о преимуществах современного российского вооружения.

«Выгода в том, что мы получаем самые современные знания, прежде всего, о нынешних войнах. Мы и сами не отстаем, у нас развивается военная наука. Но, прежде всего, мы получаем эти знания от Российской Федерации. Тут у нас военные действуют заодно. Все: и министры, и генералы, да и мы с президентом Путиным в теме всегда находимся.

Во-вторых, мы имеем возможность развивать вместе военно-промышленную отрасль и в связи с этим получать самое современное вооружение - если нам нужны какие-то летательные аппараты, самолеты, бронетехника. Мы модернизируем свою технику - у нас для этого есть соответствующее производство, но новейшее вооружение закупаем именно в России и по внутрироссийским ценам», - сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.