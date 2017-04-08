БРЕСТ, 9 апр – Sputnik. Маленькая брестчанка Дария Скоморощенко рассмешила комиков Владимира Зеленского и Евгения Кошевого и выиграла 50 тысяч гривен на украинском телешоу канала 1+1.

Девочка читала шутки, которые ей помогли написать родители. Комиков поразила уверенность Дарии. Ведущие считают, что из нее вырастет смелая, уверенная в себе девочка.

"Пять лет, уверенность, ни капли сомнения", – отметил Кошевой после ее выступления.

Выигранные деньги Дария собирается потратить на себя и своих родных.

"Я деньги потрачу маме на сережки и платья, папе – на удочку, себе – на книжку, братику – на настоящий щит, дедушке – на инструменты для огорода, а бабушке – на семена для цветов", – поделилась она о планах.

В эфире телеканала знаменитая брестчанка призналась, что хочет стать архитектором. Мама девочки, Катерина Таберко, рассказала, что увлечения ее дочери часто меняются.

"Это меняется постоянно. Она хотела быть врачом на космическом корабле – это из последнего. Она узнала что-то о биологии и хотела быть биохимиком", – сказала мама.

Недавно Дария аккредитовалась на все матчи футбольного клуба "Динамо-Брест".