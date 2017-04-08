﻿ "Побежал вперед, посмотреть, нет ли жертв". Пассажиры поезда - о столкновении с электричкой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Побежал вперед, посмотреть, нет ли жертв". Пассажиры поезда - о столкновении с электричкой

09.04.2017 13:52 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Попавший накануне в аварию в российской столице пассажирский поезд «Москва — Брест» прибыл в Минск около полудня, с более чем 5-часовым опозданием. Прямо в вагонах медики оказывали помощь нуждающимся. В частности, во время стоянки в столице одному из пассажиров перевязали голову, а женщину отправили в больницу. Поезд простоял на железнодорожном вокзале в Минске около 20 минут и отправился в Брест. Корреспондент TUT.BY пообщался с пассажирами попавшего в ДТП поезда.


Никита Найденов и его друзья — музыканты, они ехали из Москвы в вагоне № 3.

— Мы отъехали, а буквально через полчаса стали. Стояли минут 10, и в нас въехал электропоезд. Было два сильных толчка. Электричка въехала в голову поезда. Мы подождали минут 10, оправились, вытерли чай, и я пошел через состав. Побежал вперед, посмотреть, нет ли жертв, — рассказывает молодой человек. — Жертв не было, люди очень быстро собрались, мы друг другу помогали. Нашего товарища забрали в больницу. Это Роман Волознев. У него не переломаны ребра, как писали российские издания. Мы стояли больше трех часов на месте. Машинист состава предположил, что электричку не поставили на ручной тормоз, и она под собственным весом покатилась. Если бы электричка была на ходу, то были бы жертвы. Потом приехали медики. Мой товарищ ударился, у него рассечена бровь.


Никита Найденов.

— Я в момент удара разговаривал по телефону в тамбуре. Меня толкнуло назад, а потом вперед — головой ударился прилично. Не очень хорошо себя чувствую, шея болит. С этим сейчас разберемся, — рассказывает еще один музыкант Кирилл, он вместе с друзьями ездил на кастинг на конкурс «Новая волна».


На перроне мы встретили минчанку, которая ждала свою тетю из Щелково — пассажирку поезда «Москва — Брест».


— Примерно в 23.30 8 апреля тетя сбросила в вайбере сообщение, что поезд задерживается. Подробности она не сообщила. В 6 часов утра мы приехали на вокзал, но к этому времени уже знали, что произошло. Тетя позвонила нам, когда въехала в Беларусь, а потом из Орши, поэтому мы знали, что часа через два поезд будет здесь, — рассказал она.



Около 22 часов 8 апреля в Москве столкнулись электричка «Москва — Усово» и пассажирский поезд «Москва — Брест». Происшествие произошло, когда машинист электрички применил экстренное торможение. Следователи считают, что это было обусловлено отказом тормозной системы состава. Ранее в БелЖД сообщали, что после торможения электричка стала двигаться назад и столкнулась со стоящим на перегоне Фили — Кунцево пассажирским поездом.


Фото: Reuters

После аварии медицинская помощь потребовалась 50 пассажирам. Среди пострадавших оказались 6 белорусов, две женщины находятся в больнице в Москве. БелЖД и МЧС России опубликовали списки госпитализированных.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Попавший накануне в аварию в российской столице пассажирский поезд "Москва - Брест" прибыл в Минск около полудня 9 апреля. Прямо в вагонах медики оказывали помощь...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Пятилетняя Дария Скоморощенко выиграла на украинском шоу 50 тыс. гривен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика