Попавший накануне в аварию в российской столице пассажирский поезд «Москва — Брест» прибыл в Минск около полудня, с более чем 5-часовым опозданием. Прямо в вагонах медики оказывали помощь нуждающимся. В частности, во время стоянки в столице одному из пассажиров перевязали голову, а женщину отправили в больницу. Поезд простоял на железнодорожном вокзале в Минске около 20 минут и отправился в Брест. Корреспондент TUT.BY пообщался с пассажирами попавшего в ДТП поезда.





Никита Найденов и его друзья — музыканты, они ехали из Москвы в вагоне № 3.

— Мы отъехали, а буквально через полчаса стали. Стояли минут 10, и в нас въехал электропоезд. Было два сильных толчка. Электричка въехала в голову поезда. Мы подождали минут 10, оправились, вытерли чай, и я пошел через состав. Побежал вперед, посмотреть, нет ли жертв, — рассказывает молодой человек. — Жертв не было, люди очень быстро собрались, мы друг другу помогали. Нашего товарища забрали в больницу. Это Роман Волознев. У него не переломаны ребра, как писали российские издания. Мы стояли больше трех часов на месте. Машинист состава предположил, что электричку не поставили на ручной тормоз, и она под собственным весом покатилась. Если бы электричка была на ходу, то были бы жертвы. Потом приехали медики. Мой товарищ ударился, у него рассечена бровь.



Никита Найденов.

— Я в момент удара разговаривал по телефону в тамбуре. Меня толкнуло назад, а потом вперед — головой ударился прилично. Не очень хорошо себя чувствую, шея болит. С этим сейчас разберемся, — рассказывает еще один музыкант Кирилл, он вместе с друзьями ездил на кастинг на конкурс «Новая волна».





На перроне мы встретили минчанку, которая ждала свою тетю из Щелково — пассажирку поезда «Москва — Брест».





— Примерно в 23.30 8 апреля тетя сбросила в вайбере сообщение, что поезд задерживается. Подробности она не сообщила. В 6 часов утра мы приехали на вокзал, но к этому времени уже знали, что произошло. Тетя позвонила нам, когда въехала в Беларусь, а потом из Орши, поэтому мы знали, что часа через два поезд будет здесь, — рассказал она.









Около 22 часов 8 апреля в Москве столкнулись электричка «Москва — Усово» и пассажирский поезд «Москва — Брест». Происшествие произошло, когда машинист электрички применил экстренное торможение. Следователи считают , что это было обусловлено отказом тормозной системы состава. Ранее в БелЖД сообщали, что после торможения электричка стала двигаться назад и столкнулась со стоящим на перегоне Фили — Кунцево пассажирским поездом.



Фото: Reuters

После аварии медицинская помощь потребовалась 50 пассажирам . Среди пострадавших оказались 6 белорусов, две женщины находятся в больнице в Москве. БелЖД и МЧС России опубликовали списки госпитализированных .