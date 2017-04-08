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Начальник поезда Москва-Брест: паники после столкновения не было

09.04.2017 14:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 апр – Sputnik. Начальник попавшего в железнодорожную аварию поезда Белорусской железной дороги №3 "Москва – Брест" Елена Шурпач высоко оценила действия поездной бригады и пассажиров поезда во время и после столкновения состава с пригородной электричкой.

Начальник поезда Москва-Брест: паники после столкновения не было
© Sputnik / Виктор Толочко
Поезд Брест-Москва прибыл в Минск, состав встречали скорые

Поезд "Москва-Брест", в субботу вечером столкнувшийся с электричкой на западе Москвы, прибыл в белорусскую столицу около полудня, с опозданием более чем на пять часов. На вокзале пассажиров встречали медики.

"При столкновении паники не было. Пассажиры молодцы. Проводники действовали очень слаженно. МЧС и скорая прибыли очень быстро", – сказала Шурпач журналистам.

В свою очередь пассажиры поезда отметили, что во время столкновения и даже в первые минуты после него паники не было, люди оказывали друг другу помощь, призывали сохранять спокойствие, четко информировать проводников и медиков о своем самочувствии и о самочувствии своих соседей. 

"Проводники, сотрудники МЧС, медицинские работники были внимательны, помогали всем. Хочется сказать им большое спасибо", – поделились пассажиры поезда.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что в настоящее время Следственным комитетом России проверяются все версии столкновения поездов в Москве, версия об экстренном торможении для предотвращения наезда на пешехода пока не подтверждается.

Как ранее сообщал Sputnik, результате столкновения пострадали более 50 человек, 12 из них были госпитализированы. С рельсов сошли локомотив пассажирского поезда и 3 вагона электропоезда.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Бригада поезда действовала слаженно, пассажиры и проводники не растерялись и оказывали помощь тем, кто пострадал, успокаивали людей.

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