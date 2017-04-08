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Бобруйск вновь митингует по декрету №3: с горожанами общаются власти

09.04.2017 14:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 апр – Sputnik. Митинг общественности и активистов оппозиции вновь проходит в Бобруйске в воскресенье 9 апреля, основные требования митингующих – отмена декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" и помощь безработным с поиском рабочих мест.

Бобруйск вновь митингует по декрету №3: с горожанами общаются власти
© Фото: пресс-служба президента Беларуси
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Разрешение на проведение митинга дал Бобруйский горисполком. Заявку на его проведение подала руководитель Бобруйской организации профсоюзов РЭП Галина Смирнова. Тема митинга была сформулирована как "за права и свободы граждан".

Местом проведения митинга городские власти обозначили площадку перед стадионом фабрики "Славянка".

Пообщаться с митингующими пришел заместитель председателя Бобруйского горисполкома Александр Маркачов. Он отметил, что ситуация с безработицей напряженная и добавил, что власти проводят системную работу, чтобы справиться с ней.

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"Есть приемные дни, приходите. Работаем даже в выходные. У нас есть намерение помочь найти работу, а активисты из Минска, в частности Губаревич и Рымашевский (активисты оппозиции, присутствующие на митинге в Бобруйске – Sputnik) нам не помогут решить проблему с безработицей", – сказал он.

Маркачов заметил, что вакансии, которые городские власти готовы предложить безработным, предполагают заработную плату в размере 250-450 рублей. "Заработки разные, в зависимости от работы. Я свою зарплату не скрываю – зарабатываю тысячу рублей", – сказал он, отвечая на вопросы участников митинга об уровне зарплат на свободных вакансиях.

 
Теги: Минск
 
 
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Митинг является санкционированным, пообщаться с собравшимися вышел зампред городской администрации. Власти готовы предложить безработным вакансии с зарплатами...

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