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СК России: появилась новая версия причин столкновения поезда Москва - Брест и электрички

09.04.2017 14:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту столкновения двух поездов в районе станции Кунцево-2. Дело пока возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба), сообщили в пресс-службе СК РФ.


«Активно проверяются все возможные версии столкновения. По результатам первоначальных следственных действий, в том числе после допросов машинистов, версия о том, что экстренное торможение локомотивной бригадой электропоезда применено в целях предотвращения наезда на пешехода, не подтверждается, и было обусловлено отказом его тормозной системы. В целях проверки данной версии следствием уже изъяты документы о техническом обслуживании состава», — рассказали в СК.

К расследованию уголовного дела подключились опытные специалисты и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета. Уже осмотрены основные части поврежденных составов, изъяты важные документальные и материальные источники, назначены экспертные исследования, осуществляются допросы очевидцев и иных свидетелей, уточняются списки пострадавших. Расследование уголовного дела продолжается, сообщают российские следователи.

Около 22 часов 8 апреля в Москве Брест и электричка столкнулись в России">столкнулись электричка «Москва — Усово» и пассажирский поезд «Москва — Брест». Происшествие произошло, когда машинист электрички применил экстренное торможение. Следователи считают, что это было обусловлено отказом тормозной системы состава. Ранее в БелЖД сообщали, что после торможения электричка стала двигаться назад и столкнулась со стоящим на перегоне Фили — Кунцево пассажирским поездом.

После аварии медицинская помощь потребовалась 50 пассажирам. Среди пострадавших оказались 6 белорусов, две женщины находятся в больнице в Москве. БелЖД и МЧС России опубликовали списки госпитализированных.

 
Теги: Брест
 
 
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Дело пока возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного...

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