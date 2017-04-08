МИНСК, 9 апр – Sputnik. Граждан Беларуси среди погибших и пострадавших во время террористического акта в Стокгольме нет, сообщило Министерство иностранных дел республики в воскресенье.



© REUTERS TT News Agency/Jonas Ekstromer СМИ: задержан второй подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме

В пятницу 7 апреля в центре Стокгольма грузовик на высокой скорости въехал в толпу людей , четыре человека погибли, 15 пострадали.

"По имеющейся на данный момент информации властей Швеции, граждане Беларуси в результате теракта в Стокгольме не пострадали", – сказали в МИД.

Ранее глава Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования королю Швеции Карлу XVI Густаву, родным и близким погибших в Стокгольме.

Правоохранительные органы Швеции квалифицировали данное преступление как теракт и сообщили о задержании двух человек.