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МИД: при теракте в Стокгольме белорусы не пострадали

09.04.2017 14:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 апр – Sputnik. Граждан Беларуси среди погибших и пострадавших во время террористического акта в Стокгольме нет, сообщило Министерство иностранных дел республики в воскресенье.

МИД: при теракте в Стокгольме белорусы не пострадали
© REUTERS TT News Agency/Jonas Ekstromer
СМИ: задержан второй подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме

В пятницу 7 апреля в центре Стокгольма грузовик на высокой скорости въехал в толпу людей, четыре человека погибли, 15 пострадали. 

"По имеющейся на данный момент информации властей Швеции, граждане Беларуси в результате теракта в Стокгольме не пострадали", – сказали в МИД.

Ранее глава Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования королю Швеции Карлу XVI Густаву, родным и близким погибших в Стокгольме.

Правоохранительные органы Швеции квалифицировали данное преступление как теракт и сообщили о задержании двух человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Теракт в центре шведской столицы унес жизни четырех человек, еще 15 получили ранения.

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