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МИД: при теракте в Стокгольме белорусы не пострадали
09.04.2017 14:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр – Sputnik. Граждан Беларуси среди погибших и пострадавших во время террористического акта в Стокгольме нет, сообщило Министерство иностранных дел республики в воскресенье.
© REUTERS TT News Agency/Jonas Ekstromer
В пятницу 7 апреля в центре Стокгольма грузовик на высокой скорости
"По имеющейся на данный момент информации властей Швеции, граждане Беларуси в результате теракта в Стокгольме не пострадали", – сказали в МИД.
Ранее глава Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования королю Швеции Карлу XVI Густаву, родным и близким погибших в Стокгольме.
Правоохранительные органы Швеции квалифицировали данное преступление как теракт и сообщили о задержании двух человек.
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Теракт в центре шведской столицы унес жизни четырех человек, еще 15 получили ранения.
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