Шестеро пострадавших пассажиров поезда Москва — Брест, который прибыл сегодня в Минск, направлены в клиники Минска. Все — граждане России, сообщил БЕЛТА исполняющий обязанности председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко.



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«В поезде Москва — Брест находились 9 пассажиров, которым была нужна медицинская помощь. Шестеро из них — граждане России — были направлены на лечение в клиники Минска, — сказал он. — Состояние пятерых из них оценивается как легкой степени тяжести — в основном это закрытые черепно-мозговые травмы легкой степени и ушибы мягких тканей. У шестой пассажирки — закрытый перелом костей голени, медики оценили степень тяжести состояния как среднее».

Три пассажира продолжили свой путь дальше по маршруту следования поезда. Один гражданин Беларуси выйдет в Барановичах: он отказался от госпитализации, но на станции мужчину встретят медики. Граждане России — женщина с ребенком — продолжили свой путь до конечной остановки в Бресте — там их тоже встретят и осмотрят медицинские работники.

Около 22 часов, 8 апреля, в Москве столкнулись электричка Москва — Усово и пассажирский поезд Москва — Брест. Происшествие произошло, когда машинист электрички применил экстренное торможение. Следователи считают , что это было обусловлено отказом тормозной системы состава. Ранее в БелЖД сообщали, что после торможения электричка стала двигаться назад и столкнулась со стоящим на перегоне Фили — Кунцево пассажирским поездом.

После аварии медицинская помощь потребовалась 50 пассажирам . Среди пострадавших оказались 6 белорусов, две женщины находятся в больнице в Москве. БелЖД и МЧС России опубликовали списки госпитализированных .