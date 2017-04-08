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Шестеро россиян из попавшего в аварию поезда отправлены в клиники Минска
09.04.2017 16:09 — Новости Общества | Tut.by
Шестеро пострадавших пассажиров поезда Москва — Брест, который прибыл сегодня в Минск, направлены в клиники Минска. Все — граждане России, сообщил БЕЛТА исполняющий обязанности председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко.
«В поезде Москва — Брест находились 9 пассажиров, которым была нужна медицинская помощь. Шестеро из них — граждане России — были направлены на лечение в клиники Минска, — сказал он. — Состояние пятерых из них оценивается как легкой степени тяжести — в основном это закрытые черепно-мозговые травмы легкой степени и ушибы мягких тканей. У шестой пассажирки — закрытый перелом костей голени, медики оценили степень тяжести состояния как среднее».
Три пассажира продолжили свой путь дальше по маршруту следования поезда. Один гражданин Беларуси выйдет в Барановичах: он отказался от госпитализации, но на станции мужчину встретят медики. Граждане России — женщина с ребенком — продолжили свой путь до конечной остановки в Бресте — там их тоже встретят и осмотрят медицинские работники.
Около 22 часов, 8 апреля, в Москве
После аварии медицинская помощь потребовалась
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Шестеро пострадавших пассажиров поезда Москва - Брест, который прибыл сегодня в Минск, направлены в клиники Минска. Все - граждане России.
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