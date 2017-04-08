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МИД: белорусов среди пострадавших в теракте в Стокгольме нет

09.04.2017 16:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Граждан Беларуси нет среди пострадавших во время теракта в Стокгольме, сообщает белорусский МИД в своем твиттер-аккаунте.

«По имеющейся на данный момент информации властей Швеции, граждане Беларуси в результате теракта в Стокгольме не пострадали», — говорится в сообщении.

7 апреля в Стокгольме (Швеция) на главной пешеходной улице Дроттнинггатан грузовик въехал в толпу людей и остановился после того, как врезался в витрину одного из магазинов. В результате атаки погибли четыре человека, еще 15 получили ранения. Власти страны заявили, что случившееся имеет все признаки теракта. Подозреваемый задержан и, по сведениям источников, уже признал свою вину. Сообщается, что это 39-летний гражданин Узбекистана.

 
 
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По имеющейся на данный момент информации властей Швеции, граждане Беларуси в результате теракта в Стокгольме не пострадали.

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