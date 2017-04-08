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МИД: белорусов среди пострадавших в теракте в Стокгольме нет
09.04.2017 16:15 — Новости Общества | Tut.by
Граждан Беларуси нет среди пострадавших во время теракта в Стокгольме, сообщает белорусский МИД в своем
«По имеющейся на данный момент информации властей Швеции, граждане Беларуси в результате теракта в Стокгольме не пострадали», — говорится в сообщении.
7 апреля в Стокгольме (Швеция) на главной пешеходной улице Дроттнинггатан
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По имеющейся на данный момент информации властей Швеции, граждане Беларуси в результате теракта в Стокгольме не пострадали.
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