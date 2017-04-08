Бесплатное посещение музеев

Музеи, которые полностью или частично финансируются из госбюджета, не реже раза в месяц предоставляют право бесплатного или льготного просмотра экспозиций. Инвалиды, ветераны, солдаты, дети до 7 лет, сироты, музейные работники могут сделать это во все дни работы музея. Но на коммерческие выставки это право не распространяется.

В ратуше днем для бесплатного посещения определено 15 число каждого месяца, в Музее Марка Шагала — последняя среда каждого месяца.

Каждая третья среда месяца — день бесплатного посещения экспозиции в Музее истории частного коллекционирования. Здесь, по примеру ратуши, планируют проводить бесплатные выставки в холле. Например, до конца мая в музее идет фотовыставка Валерия Шишанова «Здравневские сезоны». Снимки, сделанные на протяжении нескольких лет в разные поры года и время суток, позволяют увидеть усадьбу художника по-новому. К слову, в нынешнем мае исполнится 125 лет, как Илья Репин купил имение близ Витебска.

В музее-усадьбе «Здравнево» бесплатный день для посещения — 1-я среда каждого месяца (но экскурсионное обслуживание в этот день платное).



Музей-усадьба «Здравнево». Фото: Дмитрий Мирош

Все экскурсии по обновленному Музею истории витебской милиции его сотрудники проводят бесплатно. Однако посещение возможно только по предварительной записи (контактный телефон: 8 (0212) 24-05-38).

Это же касается и Музея истории витебского трамвая: согласовать визит можно, позвонив в приемную депо: 8 (0212) 23-73-34. Время посещения: с 8.00 до 17.00 в будние дни. Более подробно — здесь .

Информацию о днях бесплатного помещения в других музеях можно получить в интересующем вас учреждении в индивидуальном порядке.

Бесплатные экскурсии

Открыть город с новой стороны можно в рамках «Фэста экскурсаводаў», который проходит в выходные после 18 апреля — Международного дня охраны памятников и исторических мест. В этом году проводить бесплатные экскурсии для всех желающих будут 22 и 23 апреля.

В Витебской области экскурсоводы начнут презентовать свои оригинальные наработки еще раньше — 15 и 16 апреля. Следить за новостями фестиваля и его программой можно на сайте и в группе .

Помимо этого, обычно ближе к лету студенты истфака ВГУ проводят бесплатные экскурсии по Витебску. Объявления о них публикуют на сайте и группе факультета.

Нетривиальные экскурсионные походы по окрестностям города совершает вместе с учениками Витебского кадетского училища и студентами ВГУ известный краевед, историк и преподаватель Николай Пивовар. В этих ярких путешествиях по малой родине можно узнать о «Наполеоновской» дороге на Лосвидо, поискать клад этого полководца около деревни Березино или побывать в месте, где люди теряются во времени. Узнать о планирующихся походах можно в группе краеведческого кружка.

Танцевальные прогулки и медитация

С наступлением весны возобновляются бесплатные танцевальные прогулки по Витебску. Выглядит это так: группа людей двигается (танцует) по определенному маршруту 1,5 часа под общий трек-лист, скачанный заранее на любой носитель. Такие же флешмобы проходят в Москве, Киеве, Вильнюсе, Тель-Авиве и других городах.

Информацию о ближайшей танцевальной прогулке можно уточнить в группе .

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Бесплатные пробные занятия проводят в студии танца и движения «Поток». Здесь познакомят с такими направлениями, как contemporary dance и танец в медитации. Стоимость первого урока — по принципу free-donation (пожертвование по желанию).

Расписание: обучение contemporary dance проходит по средам и пятницам с 18.30 до 20.30, а танцевальной медитации — в субботу с 15.00 до 17.00. Адрес студии: ул. Воинов-интернационалистов, 15, вход 2. Чтобы записаться, нужно связаться с организатором по телефону: +375 (29) 870−00−01 или онлайн .

Бесплатные спектакли

В колледже культуры и искусств проводят бесплатные открытые показы актерских и режиссерских курсов. Обычно это происходит в конце учебного года или перед Новым годом. Узнать о готовящихся постановках можно только перед показами в группе либо по телефонам .

19 апреля с 11.00 до 14.00 в колледже состоится «День открытых дверей». В программе: концерт, открытые уроки и репетиции, мастер-классы преподавателей, экскурсии по отделениям, презентации специальностей.

Приглашает на свои спектакли и «Буклерон» — театральная студия в ВГУ (руководитель Татьяна Кутенко). Ближайшая постановка — «Пустая вада» — посвящена Дню Победы.

Подробной информацией располагает студенческий клуб университета (телефон для справок: 8 (0212) 58-59-58). Объявления о готовящихся спектаклях стараются публиковать и на сайте университета.

КВН

Организаторы открытого турнира команд КВН «Технолига» ищут новых молодых людей в ряды витебских кавээнщиков. Редакторы лиги, чемпионы этого турнира, с радостью посвятят в суть игры и передадут необходимые знания новому поколению претендентов на чемпионство.

Познакомиться с «Технолигой» и найти необходимые контакты можно в группе.



Фото: архив «Технолиги»

Изучение иностранных языков

Английский, польский, корейский и японский клубы действуют при библиотеке иностранной литературы (улица Смоленская, 4, корпус 6; контактный телефон: 8 (0212) 47-40-63).

Для людей, владеющих иностранным языком, это отличная возможность усовершенствовать свои навыки в приятной и дружеской атмосфере. Посещение бесплатное. Аудитория — взрослая.

Первые шаги в изучении корейского языка проходят в компании гостя из этого государства Леона Кима. Члены японского клуба знакомятся с культурой Страны восходящего солнца, делятся интересной информацией, слушают музыку и изучают язык. В планах организаторов — набрать группу для изучения китайского.

Встречи английского клуба, как правило, проводятся по пятницам с 16.30 до 17.45, корейского — по понедельникам с 17.00 до 17.45, польского — по средам с 16.00 до 17.40, японского — с 16.00 до 18.00. Подробности — в группе библиотеки.

«Мова нанова»

Концепция бесплатных курсов «Мова нанова» — неакадемическое изучение белорусского языка. Вся информация по лексике и грамматике подается в интерактивной форме, интересно и непринужденно.

Подробнее — в нашем материале , в группе , на сайте курсов.





Бесплатные курсы по истории Витебска

Этот проект заинтересует тех, кто неравнодушен к прошлому города над Двиной. Цикл лекций «Віцебск: рэальная і папулярная гісторыя роднага горада» ведут преподаватели кафедры истории Беларуси ВГУ при участии членов клуба исторической реконструкции Vargentorn.

Встречи для всех желающих проходят в областной библиотеке каждый второй и четвертый четверг месяца. Тема ближайшей лекции, которая состоится 13 апреля в 18.00, — «Витебск как промышленный центр Российской империи».

На курсах проходят консультации приглашенных экспертов, дискуссии по истории города, демонстрируют фото- и видеоматериалы. Подробности, а также видеоверсии лекций — в группе .

Занимательная наука

На лекциях проекта «Наука вне себя» о сложных вещах рассказывают доступным языком. Эксперты технических, естественных, гуманитарных наук делятся базовыми знаниями в своей отрасли, раскрывают профессиональные секреты, рассказывают об открытиях и тенденциях.

Встречи проходят в областной научно-технической библиотеке (улица Пушкина, 6), участие оплачивается по принципу free-donation (пожертвование по желанию).

Ближайший воркшоп — 15 апреля. Тема лекции — природа и мифология рекламы, ее стереотипы и тенденции. Подробности — в группе .

«Живая библиотека»

«Живая библиотека» — это необычная библиотека. Здесь вместо привычных нам «книг» выступают живые люди со своими историями, которые готовы ответить на любые вопросы. «Книга» — это живой человек, который имеет определенную идентичность, редкую профессию, уникальный опыт, непривычный для большинства образ жизни или мировоззрение.

Работает «Живая библиотека» так же, как и обычная: «читатели» приходят, получают «карточку читателя», выбирают «книгу» и читают ее в течение определенного времени.



«Живая библиотека». Фото: архив мероприятия

Вход свободный, но требуется предварительная регистрация .

Ближайшее мероприятие пройдет 9 апреля с 13.00 до 17.00. Адрес: битлз-клуб «Чердачок» (улица Октябрьская, 12), подробности в группе .

Всем, кому интересны бесплатные и оригинальные мероприятия, полезно следить за новостями социально-культурной организации « Витебск для меня ». Среди заслуг проекта — фестиваль воздушных змеев «Свята ветру», «Вясновы маркет», литературно-музыкальный фестиваль «Барадулінкі», курсы социального дизайна VitebskSocialDesign и другие образовательные и развлекательные ивенты.

А о каких еще бесплатных культурных мероприятиях вы можете рассказать? Поделитесь в комментариях. Мы продолжим публиковать для вас интересные бесплатные предложения об услугах и мероприятиях в Витебске.