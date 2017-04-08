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БЖД пустит дополнительные поезда на майские праздники
09.04.2017 17:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр – Sputnik. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда на период майских праздников, всего с 26 апреля по 11 мая будет ходить 51 дополнительный поезд, сообщили Sputnik в пресс-центре БЖД.
Там проинформировали, что 40 поездов из назначенных дополнительно – это поезда межрегиональных линий, еще 11 составов будут курсировать в международном сообщении.
В межрегиональном сообщении будут ходить дополнительные поезда в сообщении Минск — Гомель — Минск, Минск — Брест — Минск и другие.
По наиболее популярным у пассажиров направлениям в праздничные дни будут курсировать поезда сдвоенными составами:
Что касается международного сообщения, то Белорусской железной дорогой совместно с Российскими железными дорогами дополнительно назначены поезда по наиболее востребованным маршрутам: Брест — Москва — Брест, Минск — Москва — Минск. Кроме того, в праздничный период по БЖД транзитом будут курсировать дополнительные поезда № 148/147 Калининград — Москва — Калининград и № 80/79 Санкт-Петербург — Калининград, Гомель — Щорс — Гомель.
Более подробную информацию о дополнительных поездах и времени их отправления можно получить на сайте БЖД.
Белорусская железная дорога намерена продолжить работу по назначению дополнительных поездов на апрельские и майские праздники и по выходным дням с учетом роста пассажиропотока, отметили в пресс-службе.
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Более 50 дополнительных составов будут курсировать по Белорусской железной дороге с 26 апреля по 11 мая, в том числе 11 международных составов.
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