МИНСК, 9 апр – Sputnik. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда на период майских праздников, всего с 26 апреля по 11 мая будет ходить 51 дополнительный поезд, сообщили Sputnik в пресс-центре БЖД.



© Фото: БЖД Поезда перестанут ходить в аэропорт Минска с 7 апреля

Там проинформировали, что 40 поездов из назначенных дополнительно – это поезда межрегиональных линий, еще 11 составов будут курсировать в международном сообщении.

В межрегиональном сообщении будут ходить дополнительные поезда в сообщении Минск — Гомель — Минск, Минск — Брест — Минск и другие.

По наиболее популярным у пассажиров направлениям в праздничные дни будут курсировать поезда сдвоенными составами:

№ 701/702 Минск — Брест отправлением из Минска 1 мая, в обратном направлении поезд отправится 2 мая

№ 748/747 Минск — Бобруйск отправлением из Минска и Бобруйска 1 и 9 мая; № 743 Бобруйск — Минск отправлением из Бобруйска 26 апреля и 10 мая

№ 732/731 Минск — Орша отправлением из Минска и Орши 17, 25 и 26 апреля; № 734/733 Минск — Орша отправлением из Минска и Орши 25 апреля и 9 мая; № 736/735 Минск — Орша отправлением из Минска и Орши отправлением 25 апреля и 9 мая

Что касается международного сообщения, то Белорусской железной дорогой совместно с Российскими железными дорогами дополнительно назначены поезда по наиболее востребованным маршрутам: Брест — Москва — Брест, Минск — Москва — Минск. Кроме того, в праздничный период по БЖД транзитом будут курсировать дополнительные поезда № 148/147 Калининград — Москва — Калининград и № 80/79 Санкт-Петербург — Калининград, Гомель — Щорс — Гомель.

Более подробную информацию о дополнительных поездах и времени их отправления можно получить на сайте БЖД.

Белорусская железная дорога намерена продолжить работу по назначению дополнительных поездов на апрельские и майские праздники и по выходным дням с учетом роста пассажиропотока, отметили в пресс-службе.