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Поезд Брест-Москва прибыл на конечную: в больницы никого не забрали
09.04.2017 17:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
БРЕСТ, 9 апр – Sputnik. Поезд "Москва-Брест", столкнувшийся в субботу вечером с электричкой в Москве, прибыл в Брест более чем с пятичасовым опозданием.
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© Sputnik / Виктор Толочко
На вокзале станции "Брест-Центральный" железнодорожный состав встречали автомобили скорой помощи.
"Скорые на вокзале дежурили, но никого не госпитализировали", – сообщил Sputnik дежурный Брестского вокзала.
Количество экипажей медиков, которые встретили поезд, и оставшихся в вагонах пострадавших собеседник не уточнил.
Как ранее сообщал Sputnik, при
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На вокзале брестский поезд встречали медики, госпитализация никому из пассажиров состава не потребовалась.
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