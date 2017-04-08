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Поезд Брест-Москва прибыл на конечную: в больницы никого не забрали

09.04.2017 17:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 9 апр – Sputnik. Поезд "Москва-Брест", столкнувшийся в субботу вечером с электричкой в Москве, прибыл в Брест более чем с пятичасовым опозданием.

Поезд Брест-Москва прибыл на конечную: в больницы никого не забралиМинске" title="Машины скорой на вокзале в Минске" class="">
© Sputnik / Виктор Толочко
Медики: 6 россиян из брестского поезда госпитализированы в Минске

На вокзале станции "Брест-Центральный" железнодорожный состав встречали автомобили скорой помощи.

"Скорые на вокзале дежурили, но никого не госпитализировали", – сообщил Sputnik дежурный Брестского вокзала.

Количество экипажей медиков, которые встретили поезд, и оставшихся в вагонах пострадавших собеседник не уточнил.

Как ранее сообщал Sputnik, при столкновении белорусского поезда и электрички в Москве пострадали около 50 человек, в настоящее время трое белорусов находятся в больницах столицы России. В Минске госпитализированы шестеро россиян.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На вокзале брестский поезд встречали медики, госпитализация никому из пассажиров состава не потребовалась.

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