БРЕСТ, 9 апр – Sputnik. Поезд "Москва-Брест", столкнувшийся в субботу вечером с электричкой в Москве, прибыл в Брест более чем с пятичасовым опозданием.

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Минске" title="Машины скорой на вокзале в Минске" class=""> © Sputnik / Виктор Толочко Медики: 6 россиян из брестского поезда госпитализированы в Минске

На вокзале станции "Брест-Центральный" железнодорожный состав встречали автомобили скорой помощи.

"Скорые на вокзале дежурили, но никого не госпитализировали", – сообщил Sputnik дежурный Брестского вокзала.

Количество экипажей медиков, которые встретили поезд, и оставшихся в вагонах пострадавших собеседник не уточнил.

Как ранее сообщал Sputnik, при столкновении белорусского поезда и электрички в Москве пострадали около 50 человек, в настоящее время трое белорусов находятся в больницах столицы России. В Минске госпитализированы шестеро россиян.