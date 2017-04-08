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Хоккейная команда Лукашенко в 8-й раз выиграла любительский турнир
09.04.2017 20:32 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Команда президента Беларуси в восьмой раз победила на Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей, передает телеканал «МИР 24».
Во втором
«Такое ощущение, что это «Минск-Арена» и финал континентальной хоккейной лиги. Много болельщиков, отлично поддерживают», - поделился вратарь команды Минской области Сергей Роговский.
«Спасибо всем, дворец полный. Для нас это шестой игрок на поле. Что касается соперников, то все сильные. Даже Брестская область, с которой мы в сезоне сыграли вничью. У Минской области традиционно сильна команда, у них все когда-то играли в хоккей, поэтому очень тяжело», - рассказал защитник команды президента Александр Зеленко.
Это был десятый по счету турнир по хоккею среди любительских команд. Самые активные болельщики получили в подарок от Александра Лукашенко хоккейные клюшки.
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