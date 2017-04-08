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Хоккейная команда Лукашенко в 8-й раз выиграла любительский турнир

09.04.2017 20:32 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Команда президента Беларуси в восьмой раз победила на Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей, передает телеканал «МИР 24».

Во втором финальном матче турнира команда главы государства обыграла хоккеистов из Минской области. Инициативу удалось перехватить лишь во второй двадцатиминутке. В итоге команда Александра Лукашенко одержала уверенную победу со счетом 9:4. Болельщиков, которые поддерживали хоккеистов на трибунах, президент отблагодарил лично.

«Такое ощущение, что это «Минск-Арена» и финал континентальной хоккейной лиги. Много болельщиков, отлично поддерживают», - поделился вратарь команды Минской области Сергей Роговский.

«Спасибо всем, дворец полный. Для нас это шестой игрок на поле. Что касается соперников, то все сильные. Даже Брестская область, с которой мы в сезоне сыграли вничью. У Минской области традиционно сильна команда, у них все когда-то играли в хоккей, поэтому очень тяжело», - рассказал защитник команды президента Александр Зеленко.

Это был десятый по счету турнир по хоккею среди любительских команд. Самые активные болельщики получили в подарок от Александра Лукашенко хоккейные клюшки.

 
Теги: Минск
 
 
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Во втором финальном матче соревнований дружина главы государства обыграла хоккеистов из Минской области.

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