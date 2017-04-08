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Минск: Россия предоставит Беларуси кредит на $1 млрд

09.04.2017 21:43 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Россия выделит Беларуси кредит на сумму порядка $1 млрд, а третий и четвертый транши кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) по $300 млн каждый поступят на очень выгодных условиях. Об этом, комментируя переговоры глав государств, в эфире белорусского телевидения заявил вице-премьер Владимир Семашко, передает РИА «Новости».

«Даже было сделано поручение еще дополнительно около $ 1 млрд кредитов тоже на хороших условиях выделить», - рассказал чиновник журналисту.

Отметим, что транши от ЕФСР Минск должен был получить еще осенью, но затем этот вопрос отложили на неопределенный срок. В сюжете указывается, что Владимир Путин и Александр Лукашенко сумели преодолеть разногласия, и Минск заручился поддержкой Москвы.

Долг Беларуси за газ, который долго оставался камнем преткновения двух стран, составляет более $700 млн, но вернуть его «будет проще, тем более что Россия рефинансирует межгосударственные кредиты, выданные Белоруссии по линии Евразийского экономического союза: либо будут снижены процентные ставки, либо увеличен срок возврата кредита».

Ранее, во вторник, вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский указал, что Россия рефинансирует долговые обязательства Минска на $750-800 млн.

Напомним, что переговоры Путина и Лукашенко состоялись 3 апреля. После него оба президента заявили о том, что больше между странами не осталось спорных вопросов. В пятницу, 7 апреля, Лукашенко дал эксклюзивное интервью телеканалу «МИР».

 
Теги: Минск
 
 
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О такой договоренности сообщил вице-премьер Владимир Семашко, также он рассказал о двух траншах кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

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