Президент Беларуси Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью телеканалу «Мир» рассказал об особенностях американской демократии и избирательности американских политиков.

«Сегодня мне пришло письмо от группы конгрессменов США, в том числе там и известный персонаж Маккейн, который демократию в Беларуси ищет и говорит, что мы тут кого-то задержали. Я ему пишу ответ, я найду, что ему ответить. Пускай они, сначала посмотрят на демократию в западных странах, совсем недавно и бомбили, и травили слезоточивым газом , были водометы и дубины и в Брюсселе, и в Лондоне, и в Париже, и в Германии. Куда уже дальше? Оплот демократии! Посмотрите, что происходило во время и после выборов Дональда Трампа в США. Поэтому я и подсказываю, что надо сперва туда посмотреть, на эту демократию. По крайней мере, мы никого слезоточивым газом не травили», - сказа президент Беларуси.

Полную версию эксклюзивного интервью Александра Лукашенко телеканалу «Мир» смотрите здесь .