|
Лукашенко подсказал верное направление конгрессменам-защитникам демократии
09.04.2017 20:57 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью телеканалу «Мир» рассказал об особенностях американской демократии и избирательности американских политиков.
«Сегодня мне пришло письмо от группы конгрессменов США, в том числе там и известный персонаж Маккейн, который демократию в Беларуси ищет и говорит, что мы тут кого-то задержали. Я ему пишу ответ, я найду, что ему ответить. Пускай они, сначала посмотрят на демократию в западных странах, совсем недавно и бомбили, и травили
Полную версию эксклюзивного интервью Александра Лукашенко телеканалу «Мир»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эксклюзивном интервью телеканалу «Мир» президент Беларуси рассказал о полученном от члена сената Конгресса США Джона Маккейна и его единомышленников письме.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии