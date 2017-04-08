Взрыв в питерском метро - это «вызов для каждого россиянина, включая главу государства». Так отреагировал на теракт заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Песков. Владимир Путин в тот день находился в Петербурге. В 14:40 во Дворце конгрессов начиналась его встреча с белорусским лидером Александром Лукашенко. До места трагедии - всего 20 с небольшим километров. Первые слова, конечно, - слова соболезнования.

«Хочу выразить слова самого искреннего сожаления, сочувствия в адрес близких погибших и пострадавших. Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку того, что произошло. Городские власти, если потребуется, и федеральные предпримут все необходимые меры, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавших», - заверил Владимир Путин.

Как теракт изменил ход переговоров Путина и Лукашенко, в эксклюзивном интервью каналу «Мир» рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко.