МИНСК, 9 апр – Sputnik. Резко затормозившая подмосковная электричка столкнулась с поездом Москва – Брест в ночь на воскресенье на западе российской столицы.

Несколько вагонов сошли с рельсов, несколько десятков человек пострадали, среди них иностранные граждане, в том числе трое граждан Беларуси. По прибытии поезда в Минск шестеро российских граждан были госпитализированы в белорусские клиники.

Sputnik подводит итоги чрезвычайного происшествия.

Как все произошло?

Первое сообщение о столкновении двух составов поступило 9 апреля ночью. По данным РЖД, в 22:16 субботы на перегоне Фили – Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги машинист электрички №6919 Москва – Усово экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на человека.

После экстренного торможения электричка самопроизвольно поехала в обратную сторону и столкнулась со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом №3 Москва – Брест. В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда.

В ГУМЧС Москвы, в свою очередь, пояснили, что были повреждены четыре вагона электрички и локомотив поезда дальнего следования.

Основная версия следствия

Утром в воскресенье стало известно, что по факту столкновения поездов следственными органами РФ организована доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с исполняющим обязанности руководителя управления.



© Sputnik Илья Питалев Столкновение поездов в Москве: список пострадавших

Позднее, днем в воскресенье, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что в настоящее время Следственным комитетом России проверяются все версии столкновения поездов в Москве, версия об экстренном торможении для предотвращения наезда на пешехода пока не подтверждается.

Как пояснили в СК РФ, машинисты электропоезда пытались ввести следствие в заблуждение. По предварительной версии следствия, в электропоезде не сработала система обычного торможения, из-за чего машинисты были вынуждены экстренно остановить состав. Это и стало причиной отката электрички назад, что и привело к столкновению.

Днем в воскресенье следователи изъяли техническую документацию о прохождении техосмотра электропоезда и провели другие следственные действия. Расследование продолжается.

Пострадавшие и госпитализированные

В поезде в момент столкновения находились 455 пассажиров и поездная бригада, в электропоезде – машинист, его помощник и два контролера. По данным РЖД, в электропоезде находилось 20 пассажиров, все они были в переднем и центральных вагонах поезда, поэтому никто не пострадал.

После столкновения все пассажиры покинули пригородный поезд и были доставлены до ближайшей станции Кунцево, сообщили в пригородной железнодорожной компании.



© Sputnik / Виктор Толочко Поезд Брест-Москва прибыл в Минск, состав встречали скорые

За медицинской помощью обратились 50 человек, 12 из них сейчас находятся в московских клиниках, среди них – трое граждан Беларуси. Состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести: пассажиры получили переломы, сотрясения мозга, другие травмы – их жизни ничего не угрожает.

После восстановления движения на участке железной дороги поезд Москва-Брест отправился далее по маршруту. В Минске состав встречали белорусские медики, до Орши пассажиров поезда сопровождали работники российского здравоохранения.

По прибытии в Минск шесть граждан России были сняты с поезда и госпитализированы из столкнувшегося в Москве поезда с электричкой. Все пострадавшие были доставлены в больницы Минска, у них легкие травмы, кроме одной женщины, которая при столкновении поездов получила закрытый перелом голени.

Поезд после остановки в Минске отправился в Брест, по предварительной информации, в составе еще есть граждане, которым может понадобиться медпомощь. По информации собеседников Sputnik, в Бресте ждут для обследования гражданку России с ребенком, получившим ушибы лица.



© Sputnik / Виктор Толочко Поезд Брест-Москва прибыл на конечную: в больницы никого не забрали

Как передал корреспондент Sputnik из Бреста, по прибытии поезда в областной центр никто больше госпитализирован не был.

Движение на перегоне восстановлено

После столкновения составов движение на перегоне железной дороги было остановлено, к 07:00 оно восстановилось.



© Sputnik Максим Блинов Начальник поезда Москва-Брест: паники после столкновения не было

Из-за ЧП, по распоряжению главы МСЧ РФ были задержаны четыре железнодорожных состава которые должны были следовать по Белорусскому направлению МЖД, они отправились позднее и по объездным магистралям – через Киевское направление и Большое железнодорожное кольцо в Москве.

Утром в воскресенье было возобновлено движение электропоездов.

Из-за ЧП следовавшие из Москвы в белорусском направлении поезда всю первую половину дня прибывали с опозданием.

Поезд Москва – Брест прибыл в Минск около полудня, с опозданием более чем на пять часов.