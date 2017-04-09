В 2021 году на месте «БелЭкспо» и бывшей второй больницы должен появиться многофункциональный комплекс, который построит инвестор из ОАЭ. Мы узнали, как именно будет выглядеть объект на улице Янки Купалы и что в нем расположится.



Изображение предоставлено ООО «Воробьев и партнеры»

Напомним, в конце 2016 года Мингорисполком Минска отель, рестораны и бутики">заключил инвестдоговор с компанией из Объединенных арабских эмиратов Kopaonik Property Investment. Согласно нему, инвестор построит на месте «БелЭкспо» и второй больницы многофункциональный комплекс с отелем. Общая площадь объекта — 5,7 гектар. Предполагаемый объем инвестиций — около 250 миллионов долларов.

Как выбирали стиль будущего комплекса

Главный архитектор Минска Павел Лучинович говорит, что еще до заключения инвестдоговора был определен допустимый объем будущей постройки. После этого арабская компания предложила городу несколько вариантов оформления фасада объекта. Среди них фигурировал и фасад в арабском стиле.

«Но мы смогли доказать, что это не лучший вариант для места, которое расположено по соседству с историческим центром, где много культовых христианских памятников архитектуры», — говорит Лучинович.

В итоге, стороны остановились на более европейском фасаде, который «вписывается в контекст места».



Изображение предоставлено ООО «Воробьев и партнеры»

Этот вариант подготовила компания «Воробьев и партнеры», известная по таким объектам как катарский «Сокол» на Победителей и офис Белорусской калийной компании на Машерова.

«И это удача архитектора, что здание нормально садится по высоте, не доминирует и не превышает оперный театр», — добавляет Лучинович. Масштаб виден на макете, который подготовило ООО «Воробьев и партнеры».





«Масштаб здания гуманен по отношению к прилегающей исторической застройке. Он не вызывает чувства отчуждения, а органично вписывается в сложившуюся структуру городского центра», — поясняют в компании.

Что комплекс будет собой представлять

Сам комплекс условно можно разделить на две части. Первая — новые сооружения на месте идущего под снос «БелЭкспо». Здесь разместится пятизвездочный отель сети Viceroy и различные общественные объекты: торговый комплекс, казино, СПА-комплекс с бассейном, кафе и другие. Гостиничные номера расположатся на 3−7 этажах сооружения. На верхнем этаже будут люксовые номера и скай-бар.

«Архитектурная концепция гостиницы построена по принципу центрального многосветного атриумного пространства с верхним боковым светом, освещающим зимний сад на первом этаже», — рассказывают проектировщики.

Рядом с гостиницей расположится ресторан, нависающий над рекой. Возможно, даже пол этого заведения будет прозрачным.



Слева — ресторан, справа — гостиница. Изображение предоставлено ООО «Воробьев и партнеры»

Второй частью многофункционального комплекса можно назвать реконструированные исторические здания бывшего Троицкого монастыря базилианок, которые находятся ближе к улице Богдановича. В них расположатся медицинский и детский центры, торговые точки, кафе и апартаменты гостиничного типа.



На втором плане — три исторических здания. Изображение предоставлено ООО «Воробьев и партнеры»

Таким образом, по задумке проектировщиков комплекс должен гармонировать не только с Верхним городом, но и с Троицким предместьем и Оперным театром.

Как комплекс впишется в городскую среду

В плане же комплексного подхода к формированию городской среды, объект станет связующим звеном между Верхним городом и Оперным театром. В том числе для этого инвестор построит новый мост через Свислочь, по которому свободно смогут ходить все желающие. «Можно считать, что наша пешеходная зона таким образом продлиться до Оперного», — добавляет Лучинович.

Сам новый объект тоже должен стать полноценным центром для отдыха горожан и туристов. Инвестор благоустроит набережную и зеленую зону, а также сохранит аллею Героев вдоль улицы Купалы.

«Тщательное планирование прибрежной территории позволит создать активный общественный центр в самом сердце Минска, знаменуя тем самым появление новой достопримечательности на карте города», — говорят в компании «Воробьев и партнеры». Предположительно, окончательный проект комплекса будет готов к концу 2017 года.