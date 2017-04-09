МИНСК, 10 апр — Sputnik. Британский коллекционер Ник Мид обнаружил в топливном баке советского танка Т-54 пять золотых слитков, передает издание The Sun .

Мид, обладающий коллекцией из 150 образцов военной техники, приобрел танк на интернет-аукционе за 37 тысяч долларов. Купленный Т-54 участвовал в боевых действиях в Персидском заливе в 1990-1991 годах.



© AFP/ TORU YAMANAKA Золотую монету номиналом $1 млн похитили из музея в Берлине

После доставки боевой машины коллекционер вместе с механиком начали перебирать танк, приводя его в нужный вид и удостоверяясь в том, что в нем нет боеприпасов. При проверке бензобака они и обнаружили золотые слитки. По предварительной оценке, стоимость находки оценивается в 2,5 миллиона долларов.

Как считает сам коллекционер, золото могли спрятать иракские солдаты, занимавшиеся мародерством в Кувейте. После чего танк был захвачен и попал в Великобританию.

Находка была сдана в полицию взамен на расписку, причем правоохранители отказались комментировать ситуацию. Однако коллекционер не унывает, по его словам, даже если золото ему не вернут, у него останется танк.