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Британец нашел пять золотых слитков в топливном баке советского танка
10.04.2017 08:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр — Sputnik. Британский коллекционер Ник Мид обнаружил в топливном баке советского танка Т-54 пять золотых слитков, передает издание
Мид, обладающий коллекцией из 150 образцов военной техники, приобрел танк на интернет-аукционе за 37 тысяч долларов. Купленный Т-54 участвовал в боевых действиях в Персидском заливе в 1990-1991 годах.
© AFP/ TORU YAMANAKA
После доставки боевой машины коллекционер вместе с механиком начали перебирать танк, приводя его в нужный вид и удостоверяясь в том, что в нем нет боеприпасов. При проверке бензобака они и обнаружили золотые слитки. По предварительной оценке, стоимость находки оценивается в 2,5 миллиона долларов.
Как считает сам коллекционер, золото могли спрятать иракские солдаты, занимавшиеся мародерством в Кувейте. После чего танк был захвачен и попал в Великобританию.
Находка была сдана в полицию взамен на расписку, причем правоохранители отказались комментировать ситуацию. Однако коллекционер не унывает, по его словам, даже если золото ему не вернут, у него останется танк.
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Находка примерной стоимостью в 2,5 миллиона долларов была передана в полицию, коллекционер пока не знает о дальнейшей судьбе "клада".
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