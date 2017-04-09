﻿ В OldCity гродненцы могут помочь бездомным животным и увидеть необычную арт-инсталяцию. 21.by
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В OldCity гродненцы могут помочь бездомным животным и увидеть необычную арт-инсталяцию

10.04.2017 09:05 — Новости Общества | Tut.by  
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В минувшие выходные в торговом центре OldCity открыли необычную арт-инсталляцию, в которой представлены фотография, скульптура и живопись. «Собака Баскервилька» — так назвали ее авторы Влад Лисин и Евгений Винокуров.


Таким необычным образом они хотели привлечь внимание к проблеме бездомных животных. За выходные было собрано около 150 килограммов корма, а также гродненцы принесли поводки, миски и ошейники.





Инсталляцию можно увидеть до 23 апреля. А также принести корма или пожертвовать деньги — рядом с Баскервилькой стоит специальная коробка. Все пожертвования будут переданы в пункт временного содержания безнадзорных животных.

 
 
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Инсталляцию можно увидеть до 23 апреля. А также принести корма или пожертвовать деньги - рядом с Баскервилькой стоит специальная коробка. Все пожертвования будут...

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