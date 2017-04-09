В минувшие выходные в торговом центре OldCity открыли необычную арт-инсталляцию, в которой представлены фотография, скульптура и живопись. «Собака Баскервилька» — так назвали ее авторы Влад Лисин и Евгений Винокуров.





Таким необычным образом они хотели привлечь внимание к проблеме бездомных животных. За выходные было собрано около 150 килограммов корма, а также гродненцы принесли поводки, миски и ошейники.

















Инсталляцию можно увидеть до 23 апреля. А также принести корма или пожертвовать деньги — рядом с Баскервилькой стоит специальная коробка. Все пожертвования будут переданы в пункт временного содержания безнадзорных животных.