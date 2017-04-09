Год назад в деревне Белая Каменецкого района умерли две липы. Рослые, крепкие и, казалось, полные сил. Ранней весной на их ветках, как обычно, набухли почки, однако раскрыться и выпустить новые листочки так и не смогли. Все другие липы в деревне зазеленели в положенный час, а эти две остались голыми. И только когда хозяева усадьбы, рядом с которой с незапамятных времен росли липы, забеспокоились и провели обследование деревьев, причина их внезапной смерти стала понятна. У основания стволов кто-то аккуратно, с помощью инструментов, просверлил глубокие отверстия. У одной липы хозяева дома насчитали семь таких отверстий, у другой — девять, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

«Когда началось сокодвижение, через эти отверстия деревьям сделали „инъекции“ какого-то ядохимиката, — предполагает Николай Мелешко, унаследовавший дедовский дом. — Такой очень издевательский современный способ уничтожения. Обидно: липы посажены еще до войны прадедом…»

Белая — типичная пущанская деревня с несколькими десятками подворий. Со всех сторон окружена лесом, через который ведет грунтовая дорога. На въезде — «офис» Белянского лесничества Беловежской пущи. И липы… Много лип. Старожилы рассказывают: их еще «за польским часом», где-то между двумя войнами, посадили ученики местной школы. Кто был инициатором и где взяли саженцы, никто уже не скажет, но привезли их много. Молодые деревца высадили вдоль главной улицы, на въезде в деревню и по дороге, ведущей к церкви. И возле каждого поставили табличку: посажено таким-то учеником. Мол, с него и спрос, если липка засохнет. Но дети ухаживали за саженцами старательно, и все деревца прижились. Уже и церкви в деревне давно нет, и школа закрылась, а липы растут до сих пор. Крепкие, раскидистые. И, когда зацветают, всю деревню окутывает тонкий, волшебный аромат…

Кому понадобилось убивать два здоровых и сильных дерева? У жителей деревни соображения на этот счет наверняка есть, но делиться ими с чужими людьми они не хотят. Никому вроде липы не мешали, ни на чьи грядки тень не бросали. Правда, в разговоре с журналистом кто-то мимоходом вспомнил, что два года назад во время грозы в доме неподалеку сгорела бытовая техника. Вдруг высокие деревья молнии притянули? Но и дом тот не совсем рядом, и живут в нем уважаемые люди. Разве станут такие мелким вредительством заниматься?

Расстроенный гибелью деревьев Николай Мелешко написал заявления в милицию и областной комитет по охране природы с просьбой разобраться. Там, как и положено, отреагировали и провели проверку. «В действиях неустановленного лица, уничтожившего две липы, усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.22 КоАП (незаконное уничтожение деревьев и кустарников… на землях населенных пунктов), — говорится в официальном ответе из РОВД. — Проведенными розыскными мероприятиями установить лицо, уничтожившее эти деревья, не представилось возможным, в связи с чем дело об административном правонарушении нами прекращено».

Если нынешней весной липы каким-то чудом не пробудятся к жизни, их наверняка придется спилить. Чтобы, засохнув окончательно и превратившись в аварийные, не рухнули под порывом ветра на чью-нибудь голову. «Не хочется этого делать, — признается Мелешко. — Это как на память прадеда руку поднимать».

Но у кого-то же, просверлившего в липах полтора десятка отверстий, рука не дрогнула…