﻿ Дождливо и пасмурно. Погода в Могилеве на неделе. 21.by
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Дождливо и пасмурно. Погода в Могилеве на неделе

10.04.2017 09:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода в Могилеве на неделе будет пасмурной, в отдельные дни — дождливой и ветреной. Средняя температура воздуха днем будет держаться на уровне + 7−8°С. По предварительным данным, в следующие выходные будет переменная облачность, возможны дожди.


Сегодня, 10 апреля, будет пасмурно, но тепло — до +12°С днем.

Во вторник температура воздуха опустится до +7°С, поднимется порывистый ветер.

В среду днем будет +9°С и по-прежнему пасмурно. Прогнозируют сильный порывистый ветер до 17 м/с.

13 апреля ветер немного утихнет, но будет по-прежнему порывистым и довольно сильным — до 13 м/с. Днем до +8°С, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь.

В пятницу, 14 апреля, будет +7°С и дождливо.

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Теги: Могилев
 
 
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В среду поднимется сильный ветер с порывами до 17 м/с.

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