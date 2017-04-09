|
Дождливо и пасмурно. Погода в Могилеве на неделе
10.04.2017 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Погода в Могилеве на неделе будет пасмурной, в отдельные дни — дождливой и ветреной. Средняя температура воздуха днем будет держаться на уровне + 7−8°С. По предварительным данным, в следующие выходные будет переменная облачность, возможны дожди.
Сегодня, 10 апреля, будет пасмурно, но тепло — до +12°С днем.
Во вторник температура воздуха опустится до +7°С, поднимется порывистый ветер.
В среду днем будет +9°С и по-прежнему пасмурно. Прогнозируют сильный порывистый ветер до 17 м/с.
13 апреля ветер немного утихнет, но будет по-прежнему порывистым и довольно сильным — до 13 м/с. Днем до +8°С, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь.
В пятницу, 14 апреля, будет +7°С и дождливо.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду поднимется сильный ветер с порывами до 17 м/с.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии