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Грозы, ветер, мокрый снег. Погода в Гомеле на неделю

10.04.2017 10:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Апрель — месяц коварный и непредсказуемый. Казалось бы — вот она, весна. Но не тут-то было! От такой погоды, как на этой неделе, занервничают даже дачники, которых, как известно, сложно вывести из равновесия.


На смену то хмурому, то солнечному понедельнику с его +11°С придет не менее непредсказуемый вторник с грозами и порывами ветра до 16 м/c. В среду будет облачно с прояснениями и до плюс десяти.

В четверг — снова дождливо и плюс восемь. Пятница и суббота пройдут без особых метеорологических потрясений — днем ожидается до плюс десяти. А вот в пасхальную ночь синоптики обещают даже мокрый снег.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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Апрель - месяц коварный и непредсказуемый. Казалось бы - вот она, весна. Но не тут-то было! От такой погоды, как на этой неделе, занервничают даже дачники, которых, как...

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