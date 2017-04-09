Апрель — месяц коварный и непредсказуемый. Казалось бы — вот она, весна. Но не тут-то было! От такой погоды, как на этой неделе, занервничают даже дачники, которых, как известно, сложно вывести из равновесия.





На смену то хмурому, то солнечному понедельнику с его +11°С придет не менее непредсказуемый вторник с грозами и порывами ветра до 16 м/c. В среду будет облачно с прояснениями и до плюс десяти.

В четверг — снова дождливо и плюс восемь. Пятница и суббота пройдут без особых метеорологических потрясений — днем ожидается до плюс десяти. А вот в пасхальную ночь синоптики обещают даже мокрый снег.

Погода в Гомеле и области