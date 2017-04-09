МИНСК, 10 апр — Sputnik. Инженер-электроник Кирилл Фронюк посвятил забег длиной в две тысячи 600 километров километров Дню Победы.

Магнитогорец начал путь 4 марта у монумента "Родина-мать" в Волгограде и завершить его планирует 9 мая у "Воина освободителя" в Берлине.

"Существует триптих "Меч победы": первый памятник из триптиха находится в Магнитогорске. Памятник изображает, как рабочий, выковавший меч, передает его воину. Второй памятник находится в Волгограде — "Родина-мать" поднимает меч. А на памятнике "Воину освободителю" в Берлине меч опущен и символизирует мир и победу", — пояснил Фронюк идею свою забега.

С собой у Кирилла только рюкзак. Остановки он делает или в гостиницах, или у тех, кто желает приютить инициатора такого долгого патриотического забега. Следить за его забегом можно онлайн .

Фронюк уже побывал в Гомеле. Для забега использует свой отпуск, рассказал магнитогорец корреспондентам телерадиокомпании "Гомель". Планируется, что в Бресте магнитогорец Кирилл Фронюк сделает остановку 13 апреля.

В городах, которые он посещает, Фронюк старается возложить цветы к вечному огню. В прошлом году инженер-магнитогорец уже пробежал 1,6 тысячи километров от магнитогорского монумента "Тыл — Фронту" до волгоградской "Родины-матери".