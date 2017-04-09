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Магнитогорец пробежит 2,6 тысяч километров ко Дню Победы

10.04.2017 10:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 апр — Sputnik. Инженер-электроник Кирилл Фронюк посвятил забег длиной в две тысячи 600 километров километров Дню Победы.

Магнитогорец пробежит 2,6 тысяч километров ко Дню Победы
© Sputnik/ Виктор Толочко
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Магнитогорец начал путь 4 марта у монумента "Родина-мать" в Волгограде и завершить его планирует 9 мая у "Воина освободителя" в Берлине.

"Существует триптих "Меч победы": первый памятник из триптиха находится в Магнитогорске. Памятник изображает, как рабочий, выковавший меч, передает его воину. Второй памятник находится в Волгограде — "Родина-мать" поднимает меч. А на памятнике "Воину освободителю" в Берлине меч опущен и символизирует мир и победу", — пояснил Фронюк идею свою забега.

С собой у Кирилла только рюкзак. Остановки он делает или в гостиницах, или у тех, кто желает приютить инициатора такого долгого патриотического забега. Следить за его забегом можно онлайн.

Фронюк уже побывал в Гомеле. Для забега использует свой отпуск, рассказал магнитогорец корреспондентам телерадиокомпании "Гомель". Планируется, что в Бресте магнитогорец Кирилл Фронюк сделает остановку 13 апреля.

В городах, которые он посещает, Фронюк старается возложить цветы к вечному огню. В прошлом году инженер-магнитогорец уже пробежал 1,6 тысячи километров от магнитогорского монумента "Тыл — Фронту" до волгоградской "Родины-матери".

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Спортсмен и патриот Кирилл Фронюк уже побывал в Гомеле и планирует сделать остановку в Бресте 13 апреля.

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