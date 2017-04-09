МИНСК, 10 апр — Sputnik. Правительство Беларуси внесло коррективы в Визовые правила страны, соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров №253 от 6 апреля 2017 года.

Изменения и дополнения в Визовые правила направлены на совершенствование правового регулирования сложившейся практики работы загранучреждений, позволяют однозначно толковать существующую льготу по выдаче краткосрочных виз без дополнительного предоставления документов визовой поддержки гражданам из благополучных в миграционном отношении стран, пояснили Sputnik в пресс-службе Совмина.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко пообещал продлить срок безвиза, если будет нужно

"Также документом определен порядок выдачи и оформления двукратной выездной-въездной визы. Ранее выдача таких виз не осуществлялась", — проинформировали в пресс-службе.

Постановлением упрощен порядок выдачи въездных виз иностранцам из благополучных в миграционном отношении стран в Национальном аэропорту Минск (расширены полномочия должностных лиц главного консульского управления МИД).

В частности, по решениям начальника главного консульского управления МИД, начальника управления по вопросам въезда иностранцев главного консульского управления МИД и их заместителей при рассмотрении ходатайств о выдаче виз гражданам государств, благополучных в миграционном отношении, могут применяться льготы.

Так, определенные документы визовой поддержки, указанные в Визовых правилах, могут быть приняты в копиях, полученных по факсимильной связи или другим каналам связи. Требование обязательного представления документов визовой поддержки может не соблюдаться при оформлении краткосрочных въездных виз на срок до 30 суток в целях осуществления деловой поездки, участия в спортивных или культурных мероприятиях, по частным делам. Выдача краткосрочных въездных виз в целях туризма может осуществляться на основании подтверждения брони в коллективных и индивидуальных средствах размещения, полученного по факсимильной связи или другим каналам связи, на срок подтвержденной документально брони, но не более десяти суток.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Как ранее сообщалось, указ президента Беларуси Александра Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме въезда в страну граждан 80 государств вступил в силу 12 февраля . Документом установлен безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минск.

В декабре глава ФСБ Александр Бортников подписал указ о создании Россией пограничной зоны с Беларусью . Согласно документу, пятикилометровая пограничная зона создана в Смоленской, Брянской и Псковской областях.