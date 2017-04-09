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Открыт прием документов в Лицей БГУ

10.04.2017 10:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 апр — Sputnik. Прием документов начали в лицее Белгосуниверситета в понедельник, сообщили Sputnik в пресс-службе вуза.

Открыт прием документов в Лицей БГУ
© Sputnik / Виктор Толочко
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Лицей БГУ — одно из ведущих в стране учебных заведений в сфере общего среднего образования. Деятельность лицея курируют в главном вузе страны.

С 10 апреля в лицей начался прием документов — сейчас это можно сделать на сайте учреждения образования.

"С помощью этого электронного ресурса старшеклассники смогут зарегистрироваться для участия во вступительных испытаниях, ознакомиться с расписанием экзаменов и их результатами. Абитуриентам из отдаленных регионов это позволит подать документы, не выходя из дома", — пояснили в пресс-службе вуза.

Документы в лицей принимают до 6 мая. Зачислять в 10 классы будут по результатам двух письменных испытаний — они пройдут 14 и 21 мая.

Конкурс на учебу в Лицее БГУ в прошлом году по ряду специальностей достигал 12 человек на место.

 
Теги: Минск
 
 
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Подавать документы школьники теперь могут онлайн через раздел на сайте лицея.

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