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Шесть россиян из поезда Москва - Брест выписаны из минских больниц
10.04.2017 11:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр — Sputnik. Шестерых граждан России, пострадавших в результате ДТП с поездом Москва — Брест, уже выписали из минских больниц, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе Минздрава Беларуси.
При
"Граждане России получили всю необходимую медицинскую помощь и были выписаны из больниц. На сегодня в больнице Барановичей еще остается гражданин Беларуси, но завтра его уже планируют выписывать", — рассказали в пресс-службе.
Пострадавшие в результате столкновения поезда и электрички получили травмы легкой степени тяжести — ушибы мягких тканей и закрытые черепно-мозговые травмы (ЧМТ) легкой степени. Одна из пассажирок получила закрытый перелом костей голени.
Инцидент, в результате которого с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, произошел ночью с пятницы на субботу. Расследованием причин происшествия занимается Следственный комитет России.
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Граждане РФ получили травмы легкой степени тяжести после столкновения пассажирского поезда и электрички в ночь на субботу в Москве.
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