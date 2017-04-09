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Шесть россиян из поезда Москва - Брест выписаны из минских больниц

10.04.2017 11:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 апр — Sputnik. Шестерых граждан России, пострадавших в результате ДТП с поездом Москва — Брест, уже выписали из минских больниц, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе Минздрава Беларуси.

При столкновении белорусского поезда и электрички в Москве пострадали около 50 человек, в том числе и трое белорусов. Шестеро россиян обратились за медицинской помощью после инцидента только в Минске — они были госпитализированы.

Шесть россиян из поезда Москва - Брест выписаны из минских больниц
© RUPTLY.
Кадры работы спасателей на месте железнодорожной аварии в Москве

"Граждане России получили всю необходимую медицинскую помощь и были выписаны из больниц. На сегодня в больнице Барановичей еще остается гражданин Беларуси, но завтра его уже планируют выписывать", — рассказали в пресс-службе.

Пострадавшие в результате столкновения поезда и электрички получили травмы легкой степени тяжести — ушибы мягких тканей и закрытые черепно-мозговые травмы (ЧМТ) легкой степени. Одна из пассажирок получила закрытый перелом костей голени.

Инцидент, в результате которого с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, произошел ночью с пятницы на субботу. Расследованием причин происшествия занимается Следственный комитет России.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Граждане РФ получили травмы легкой степени тяжести после столкновения пассажирского поезда и электрички в ночь на субботу в Москве.

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