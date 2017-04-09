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Милиция ищет пропавшего инвалида из Дрибинского района
10.04.2017 12:41 — Новости Общества | Tut.by
Милиция ищет пропавшего жители деревни Толкачи Дрибинского района, пишет газета «
31 марта Ивана Ивановича видели около деревни Каменка Могилевского района — он шел в направлении Могилева. Со 2 по 4 апреля был в деревнях Софийск и Кисельки Могилевского района вместе со своей собакой — дворнягой темного окраса высотой примерно 40 см в холке.
Пропавший может находиться около больниц и ФАПов, вокзалов, ночевать в заброшенных домах и сараях.
Его приметы: на вид 50−55 лет, рост 160−165 см, худощавого телосложения, волосы средней длинны, седой. Особые приметы: на верхней губе имеется шрам около 1 см, отсутствует передний верхний зуб, поврежден левый глаз (неподвижен). Мужчина хромает.
Был одет: синий пиджак, темная куртка (грязная), черные штаны, резиновые сапоги темного цвета, вязанная темная шапка.
Иван Кулешов ранее неоднократно уходил из дома, последний раз — в декабре 2016 года. Тогда его задержали сотрудники Оршанского РОВД.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемого, правоохранители просят незамедлительно сообщить в Дрибинский РОВД по телефонам: (8 02248) 25−302, (8 033) 399−48−02, (8 044) 753−03−42, либо по телефону 102.
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Мужчину видели недалеко от Могилева.
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