Милиция ищет пропавшего жители деревни Толкачи Дрибинского района, пишет газета « Савецкая вёска ». 50-летний Иван Кулешов — инвалид 2 группы. Он пропал 29 марта: около 16.00 вышел из дома и не вернулся.



Фото с сайта dribin.by

31 марта Ивана Ивановича видели около деревни Каменка Могилевского района — он шел в направлении Могилева. Со 2 по 4 апреля был в деревнях Софийск и Кисельки Могилевского района вместе со своей собакой — дворнягой темного окраса высотой примерно 40 см в холке.

Пропавший может находиться около больниц и ФАПов, вокзалов, ночевать в заброшенных домах и сараях.

Его приметы: на вид 50−55 лет, рост 160−165 см, худощавого телосложения, волосы средней длинны, седой. Особые приметы: на верхней губе имеется шрам около 1 см, отсутствует передний верхний зуб, поврежден левый глаз (неподвижен). Мужчина хромает.

Был одет: синий пиджак, темная куртка (грязная), черные штаны, резиновые сапоги темного цвета, вязанная темная шапка.

Иван Кулешов ранее неоднократно уходил из дома, последний раз — в декабре 2016 года. Тогда его задержали сотрудники Оршанского РОВД.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемого, правоохранители просят незамедлительно сообщить в Дрибинский РОВД по телефонам: (8 02248) 25−302, (8 033) 399−48−02, (8 044) 753−03−42, либо по телефону 102.