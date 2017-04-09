﻿ Милиция ищет пропавшего инвалида из Дрибинского района. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция ищет пропавшего инвалида из Дрибинского района

10.04.2017 12:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Милиция ищет пропавшего жители деревни Толкачи Дрибинского района, пишет газета «Савецкая вёска». 50-летний Иван Кулешов — инвалид 2 группы. Он пропал 29 марта: около 16.00 вышел из дома и не вернулся.


Фото с сайта dribin.by

31 марта Ивана Ивановича видели около деревни Каменка Могилевского района — он шел в направлении Могилева. Со 2 по 4 апреля был в деревнях Софийск и Кисельки Могилевского района вместе со своей собакой — дворнягой темного окраса высотой примерно 40 см в холке.

Пропавший может находиться около больниц и ФАПов, вокзалов, ночевать в заброшенных домах и сараях.

Его приметы: на вид 50−55 лет, рост 160−165 см, худощавого телосложения, волосы средней длинны, седой. Особые приметы: на верхней губе имеется шрам около 1 см, отсутствует передний верхний зуб, поврежден левый глаз (неподвижен). Мужчина хромает.

Был одет: синий пиджак, темная куртка (грязная), черные штаны, резиновые сапоги темного цвета, вязанная темная шапка.

Иван Кулешов ранее неоднократно уходил из дома, последний раз — в декабре 2016 года. Тогда его задержали сотрудники Оршанского РОВД.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемого, правоохранители просят незамедлительно сообщить в Дрибинский РОВД по телефонам: (8 02248) 25−302, (8 033) 399−48−02, (8 044) 753−03−42, либо по телефону 102.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Шесть россиян из поезда Москва - Брест выписаны из минских больниц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика