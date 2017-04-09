В течение марта 2017 года Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 11 интернет-сайтам.

Сайты занимались продажей лекарственных средств, предлагали деньги в долг и услуги рынка Форекс, а также продавали наркотики. Блокировка сайтов проходила по инициативе иных ведомств.

Так, по запросу Министерства внутренних дел Республики Беларусь был ограничен доступ к информационному ресурсу, размещенному в доменной зоне .ru, содержащему сообщения и материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков.

На основании письменных уведомлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь и Могилевского облисполкома ограничен доступ к 3 информационным ресурсам (forexoptimum.by, freshforex.org и forex-minsk.net) за размещение ненадлежащей рекламы деятельности по совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, к 2 информационным ресурсам (dengi-v-dolg-pod-procenty.ook.by и expresszaem.net) – за размещение субъектами хозяйствования, не включенными в реестр микрофинансовых организаций, ненадлежащей рекламы о предоставлении микрозаймов неограниченному кругу лиц, а также к 5 информационным ресурсам в доменных зонах .top, .su и .by– за размещение ненадлежащей рекламы лекарственных средств.

Доступ к сайтам заблокирован согласно статьям 38, 511 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Напомним, что согласно приказу Мининформа от 23 января 2017 года, в Беларуси был заблокирован доступ к российскому сайту «Спутник и погром». Основанием для блокировки послужило решение суда Центрального района Минска: материалы сайта признаны экстремистскими. решение суда принималось с учетом экспертного заключения Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма.