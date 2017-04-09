Выпускной класс — это время поиска себя. Школьники обваливают сайты университетов, скупают справочники «Вузы Беларуси», а мамы вспоминают вкус валериановой настойки. На кону многое — ведь профессию выбирают раз и на всю жизнь. Но логично ли так серьезно к этому относиться? Ведь…



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

…школа не дает понимания того, чем хочется заниматься

Особенно белорусская. На западе старшеклассников делят по профилям. Для гуманитариев бином Ньютона так и останется пустым звуком — зато они получат представление о том, чем на самом деле занимаются политологи, социологи и историки.

Наша школа до 11 класса вдалбливает всем одну и ту же программу. Любой предмет (даже тот, что мог стать любимым) становится обязаловкой, а уроки превращаются в профанацию. На истории зубрят даты, на обществоведении — статьи конституции. Лабораторные по физике или химии превращаются в мысленный эксперимент с заполнением тетрадей под диктовку. Понять удовольствие гуманитария от взаимосвязей общественной жизни или химика, перекрасившего метилоранж в красный цвет, невозможно. Профессию в итоге выбирают не по склонностям, а в соответствии с любимым (адекватным) учителем.

…с годами пристрастия меняются

К 30 любимая в школе информатика может приесться и дать дорогу желанию оторваться от монитора и изучить жизнь вокруг.

Профессию рекомендуют менять каждые 10 лет — ведь за это время многим удается достичь потолка, и выбранное дело перестает приносить удовольствие. Утверждение спорное — но любимая профессия и правда может надоесть. Даже если выбиралась «на всю жизнь».

Людмила: «Сын еще подростком обожал компьютеры. Стал программистом. А недавно уволился с работы, купил гитару и заявил, что станет музыкантом. Не знаю, что из этого получится».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

…со стороны сложно понять специфику профессии

Наши представления о профессиях далеки от реальности. Психологи-первокурсники хотят заниматься «психотерапией». Которая в их описаниях больше похожа на консультирование. Выпускники вспоминают свою наивность со смехом. Особенно те, кто пошел в HR-ы.

«Будущий патологоанатом» мечтает «вскрывать трупы» и помогать в расследовании. Практикующий — практически не проводит секции и аутопсии, а изучает биоматериалы живых пациентов, чтобы определить лечение. Убитыми он не занимается — ведь его «окончательные диагнозы» нужны, чтобы исключить врачебную ошибку. А привлечь виновного — это к судмедэксперту.

«Но можно ведь подробно изучить будущую профессию». Можно. Но картина будет не полной. Понять сущность профессии можно только учась. И «теоретическая подготовка» от неприятных сюрпризов не спасет.

…рынок труда меняется

В последнее время — как сошедший с ума хамелеон. Современные дети не знают, кто такой трубочист. Их родители никогда не видели развозчиков льда. Прогресс настойчиво вколачивает гвозди в гроб почтальонов. Но на этом список не заканчивается. Кто-то предрекает «смерть» турагентов (люди все чаще планируют путешествия сами), кто-то — лингвистов (машинный перевод становится все лучше).

Не факт, что исчезнут именно эти профессии — технический прогресс способен уничтожить абсолютно любую специальность. И выбирая работу сегодня, завтра можно сплясать на ее могиле.

«Мир не обойдется без робототехников и программистов». А если роботы начнут программировать себя сами и решат отомстить человеку? Тогда на вес золота станут специалисты по уничтожению роботов. Где готовят по специальности «Сара Коннор»?

Евгения: «Недавно читала Саймака. Он там описывает общество будущего, в котором есть летающие машины. И телефонистки… Величайший фантаст».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

К чему приводит слишком серьезное отношение к профессии

Представьте: вы в магазине. Денег хватит на шоколадку или орешки. Одно из двух. Сложно принять решение? Не особо. Дополним ситуацию. К вам подходит министр торговли и заявляет: «Если вы купите шоколадку, то я запрещу вам продавать что-либо иное». Будет ли вам по-прежнему так просто выбрать лакомство?

В похожей ситуации оказывается выпускник, решивший выбрать дело жизни. И это приводит к куче проблем.

Поиск «дела жизни» до старости

Такие выпускники ищут профессию мечты. Находят. А потом вспоминают: профессия — это навсегда, и начинают судорожно проверять ее на наличие недостатков. Недостатки находятся и цикл идет по новой. Годами.

Обвинение работы во всех жизненных бедах

Искать себя до старости дано не каждому. Но есть и менее «хардкорный» вариант. Под давлением родителей выпускники соглашаются поступить куда угодно и вузовские годы проводят в мечтах о том, как по окончании займутся той самой профессией. А потом идут работать по ненавистной специальности, продолжая в тайне лелеять свою мечту и обвинять работу во всех бедах жизни: «Эх, если бы я был не экономистом…».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Перекладывание ответственности на другого

Таким детям ничего не хочется. Может, конечно, и хочется… Но тут один раз захочется — потом всю жизнь корячься. Поэтому лучше поступать за компанию с другом. Или покорно принять выбор родителей — чтобы не нести за него ответственность. А в ситуации «выбора на всю жизнь» она очень высока.

Попытки убедить себя, что выбранная профессия нравится

Такой студент с остервенением ищет в специальности хоть что-то интересное. Признать, что это не твое — страшно. Поэтому лучше рассказывать всем и каждому, как правильно выбрать дело всей жизни. С сочувственным призрением смотреть на перепоступающих. И яростно доказывать всем: «Я до дрожи люблю свою работу». На время голос разума глохнет. Но с годами изменить стезю становится все сложнее. И многие тешат себя иллюзиями до пенсии — которая становится страшнейшим испытанием.

Михаил: «Вместе с другом пошли в экономический. Мне нравится, а он костерит все пары на чем свет стоит. Меня напрямую не обвиняет, но… Я ему говорю: так поищи что-то еще. А он отвечает, что нужно все серьезно обдумать, чтоб снова не ошибиться, и думает уже 3-й год».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как выбирать профессию

Выбрать профессию сложно. В принципе. Но слишком серьезное отношение лишь добавляет проблем. Найти в 17 дело всей жизни — это хорошо, но не всегда возможно. К поступлению не стоит относиться как к решающему прыжку с пятиметровой вышки, который нужно сделать прямо сейчас. Куда лучше…

…дать себе год на раздумья

Многие слышали про «Gap year» — год, когда европейские и американские выпускники школ не поступают в вузы. Путешествуют, подрабатывают, волонтерят — ищут себя. Очень полезная практика. Но западная традиция подходит не всем белорусам — для многих путешествие может закончиться в военкомате.

Девушки и невоеннообязанные юноши тоже могут столкнуться с проблемами — не каждый родитель согласится содержать отпрыска-тунеядца. Но «Gap year» — это не год безделья. Если отец хочет, чтоб вы продолжили династию и стали юристом, пусть пристроит вас в юрконсультацию на роль секретаря или посыльного. Может, понравится — и через год вы будете поступать уже для себя, что увеличит шансы попасть на бюджет. Если работа «не зайдет», появится мотивация отстоять право на самостоятельный выбор профессии.

Если связей нет — найти работу можно самому. Это трудно. Но кто не хочет — ищет причины, а кто хочет — возможности.

…не бояться поступить заново

Борьба с «ненужными» дисциплинами идет с переменным успехом — «философия», «охрана труда» и «энергобезопасность» по-прежнему съедают половину учебных часов на первых курсах. И дают возможность убедиться, что специальность выбрана верно: ведь острый интерес будущего физика к «Культурологии» — это маркер неверного выбора.

Если философия вам нравится больше, чем «фармацевтическое производство» лучше перепоступить — и не боятся «потерять год». Ведь иначе вы потеряете куда больше.

Но опасна и другая крайность — ситуация «вечного студента». Интересный предмет- не обязательно «ваш»: может, просто попался преподаватель, который способен рассказать, а не «отбубнить» тему. И если вы решили поступить снова, хорошенько ознакомьтесь со специальностью — ведь первокурснику сделать это легче, чем выпускнику школы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

…получить второе высшее

«Ага, перепоступить в армию», — скажут военнообязанные. Аргумент сильный. Кто-то идет в армию, чтобы закрыть этот вопрос, но призывать к таким подвигам глупо.

Хороший вариант — получить второе высшее по специальности, которая, как вы убедитесь к старшим курсам, действительно нравится. Важно помнить: переквалификация — не «предательство» той специальности, по которой вы учитесь. Абсурд — но многих студентов останавливает именно это. Помните: это ваша жизнь, и не предавать вы должны себя, а не научного руководителя, который решил вырастить из вас профессионала по своей специальности.

И да — получать второе высшее необязательно. Чтобы стать иллюстратором, дизайнером или другим «творцом», хватит курсов вкупе с самообразованием — нормального работодателя будет интересовать не диплом, а портфолио.

…пойти работать

Перед получением второго высшего будущую специальность лучше протестировать — ведь трудоустроиться второкурснику куда проще, чем выпускнику школы. А реальная работа позволит понять, стоит ли игра свеч.

Это будет полезно и студентам, которые менять стезю не планируют, но не до конца в ней уверены: работа по специальности либо развеет опасения, либо подкрепит их — и подтолкнет к оперативному вмешательству в собственную жизнь.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

…выбирать широкую специальность

Если вы не готовы к радикальным изменениям, а хотите «как все нормальные люди» поступить, отучиться, выпуститься, и только потом думать о жизни, лучше сразу выбирать не узкую специальность, а что-то старомодное — «Филология», «Физика» и т.д. Такая профессия даст базис, на который вы сможете нарастить другие знания — и расширить ваше поле возможностей. А это даст свободу в построении собственной жизни после окончания вуза.

Алиса, инструктор по йоге: «Обожала в школе биологию и пошла на биофак. Но когда начались лабораторные… Поняла, что это явно не мое. Перепоступила на философа, и полностью довольна своим образованием».

Выбор профессии — это, конечно, очень важно. Но как к большинству вещей в этой жизни, к нему лучше относиться чуть менее серьезно.

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