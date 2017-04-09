Бывший глава Госпогранкомитета Леонид Мальцев стал проректором Международного университета МИТСО. Эту информацию TUT.BY подтвердили в вузе.



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Мальцев приступил к своим обязанностям в МИТСО с 5 апреля. Он стал проректором по инновационной и научной работе, сообщила начальник пресс-службы МИТСО Надежда Какшинская. Это новая должность: сейчас в разделе «Администрация» на сайте вуза она не значится .

67-летний Леонид Мальцев родился в деревне Ветеневка в Гродненской области. В армии — с 1967 года. В 1995—1996 годах занимал должность министра обороны Беларуси, от которой был отстранен «за проступок, дискредитирующий воинское звание офицера». Снова возглавил военное ведомство в 2001 году и руководил им 8 лет. Затем ушел на пост Госсекретаря Совета безопасности. В ноябре 2012 года 7 дней был и.о. председателя КГБ. С 2013 года возглавлял Госпогранкомитет. Ушел в отставку по возрасту в декабре 2016-го. Имеет звание генерал-полковника.

В 1999 году Леонид Мальцев защитил в Москве кандидатскую диссертацию под названием «Деятельность органов военного управления по поддержанию и укреплению воинской дисциплины», в 2004-м — докторскую «Стратегия военного строительства в Республике Беларусь в современных условиях».