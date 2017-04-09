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Лукашенко и Си Цзиньпин встретятся в ближайшие месяцы

10.04.2017 15:05 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Встреча главы Беларуси Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина состоится ближайшие месяцы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

«Переговоры президента Беларуси с министром общественной безопасности Китая Го Шэнкунем состоялись в преддверии планируемой в ближайшие месяцы встречи Александра Лукашенко и Си Цзиньпина», - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что на встрече главы стран рассмотрят весь комплекс белорусско-китайской повестки дня, в том числе и вопросы безопасности.

Ранее сообщалось, что Беларусь и Китай собираются подписать соглашения о миграции.

 
 
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Ранее состоялись переговоры президента Беларуси с министром общественной безопасности Китая Го Шэнкунем.

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