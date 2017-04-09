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Лукашенко и Си Цзиньпин встретятся в ближайшие месяцы
10.04.2017 15:05 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Встреча главы Беларуси Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина состоится ближайшие месяцы, сообщает
«Переговоры президента Беларуси с министром общественной безопасности Китая Го Шэнкунем состоялись в преддверии планируемой в ближайшие месяцы встречи Александра Лукашенко и Си Цзиньпина», - сообщили в пресс-службе.
Там также отметили, что на встрече
Ранее сообщалось, что Беларусь и Китай собираются подписать
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