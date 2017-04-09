Встреча главы Беларуси Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина состоится ближайшие месяцы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

«Переговоры президента Беларуси с министром общественной безопасности Китая Го Шэнкунем состоялись в преддверии планируемой в ближайшие месяцы встречи Александра Лукашенко и Си Цзиньпина», - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что на встрече главы стран рассмотрят весь комплекс белорусско-китайской повестки дня, в том числе и вопросы безопасности.