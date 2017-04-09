Главная задача верующих на Пасху — посетить храм. Красить яйца и мыть дом — это второстепенные дела. Об этом Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел рассказал на предпасхальной встрече с журналистами, комментируя вопрос о традициях белорусов на Пасху.



Митрополит Павел. Фото: Игорь Матвеев

— В храмах священнослужители объясняют, как нужно готовиться (к Пасхе — Прим. TUT.BY). Но в храмах не так много людей слушает. А диктор по телевидению скажет: «Сейчас наступает чистый четверг, нужно готовить жилища, дом помыть». Говорят, что главное — яйца пасхальные покрасить. Это благочестивые традиции, но это все второстепенно. Главная задача — встретиться со Христом. Посещение храма — это первостепенная задача.

Что касается совместных литургических мероприятий православной и католической церкви (в этом году католическая и православная Пасха совпадают — Прим. TUT.BY), то их не планируется, заявил Митрополит.

— Мы вместе служить не можем, молиться не можем. Хотя совсем недавно прозвучала мысль: давайте мы вместе соберемся и будем вместе молиться о мире. Но я отношусь к этому скептически, ведь мы (и православные, и католики — Прим. TUT.BY) каждый день молимся о мире — и утром, и вечером.