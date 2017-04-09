МИНСК, 10 апр – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило нарушения антимонопольного законодательства государственными ритуальными конторами в Могилеве и Бобруйске, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.



© Sputnik/ Сергей Лескеть Сколько стоит умереть: ритуальные услуги от могилы до оркестра

Там отметили, что Могилевское городское коммунальное предприятие ритуальных услуг и унитарное коммунальное дочернее предприятие ритуального обслуживания Бобруйска находятся в государственном реестре предприятий-монополистов по товарной позиции "ритуальные услуги", которая является гарантированной услугой государства по погребению.

Между тем, похоронная контора в Могилеве с декабря 2014 года по февраль 2015 года нарушала законодательство. В частности, она препятствовала другим компаниям по оказанию ритуальных услуг заниматься захоронениями на городских кладбищах областного центра, относя услугу "копка могилы" исключительно к своей компетенции. Компания также необоснованно взимала плату за въезд на кладбище с похоронных процессий, если они использовали сторонний автотранспорт.

После проверки МАРТ предприятию выдано предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства, которое было обжаловано им в экономическом суде Могилевской области. Суд поддержал решение антимонопольного органа, аналогичное решение было принято после рассмотрения дела в апелляционной инстанции.

В Бобруйске в октябре 2015 года негосударственные ритуальные конторы райцентра написали коллективное обращение, после чего в отношении государственной конторы была начата проверка.

Инспекторы МАРТ выяснили, что в райцентре контора также не допускала частных конкурентов заниматься захоронениями на городских кладбищах, запрещала им оказывать услуги по копке могил.

По результатам рассмотрения материалов дела Бобруйскому предприятию вынесено предписание, на юрлицо и его директора составлены протоколы об административном нарушении, которые затем были направлены в экономический суд Могилевской области. Суд постановил взыскать с предприятия штраф в 500 базовых величин, после обжалования Верховный суд оставил это решение без изменений. Директор предприятия оштрафован на 20 базовых величин.

Похоронная контора в Могилеве оштрафована на 400 базовых величин, ее директор – на 20 базовых величин. Это постановление суда Верховный суд после обжалования оставил без изменения.