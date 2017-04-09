В Гродно 10 апреля начался суд над двумя парнями, которые обвиняются в убийстве с особой жесткостью, разбое и уничтожении личных документов водителя такси. На скамье подсудимых — двое молодых людей, им по 22 года. Свою вину они признают частично.





Гродненский таксист Андрей Этель пропал в ночь с 13 на 14 августа 2016 года. В 2.30 он предупредил диспетчера о том, что больше не будет принимать заказы. Сказал, что едет домой, но дома таксист так и не появился. Телефон мужчины стал недоступен примерно с трех часов ночи.

Два дня пропавшего водителя искали по всему городу. Сначала нашли его автомобиль Volkswagen Sharan около деревни Коптевка. Эксперты обнаружили в салоне следы крови. Неподалеку — в поле возле деревни Гибуличи — было найдено тело 33-летнего гродненца .

Подозреваемых в совершении этого жестокого преступления установили быстро. Ими оказались двое парней — Артур и Александр.





Следствие длилось несколько месяцев, а 10 апреля в Гродненском областном суде началось рассмотрение этого дела по существу.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Уже за несколько минут до начала судебного заседания зал был полон. Сюда пришли вдова погибшего, его родственники, друзья и коллеги по работе. Перед заседанием гродненские таксисты говорили о том, что хотят самого строгого наказания для подсудимых.

— Нет, не смертной казни, но пусть им дадут по максимуму. И пусть эти люди проведут остаток жизни за решеткой, — говорят мужчины.

Почти час прокурор зачитывал обвинительное заключение, согласно которому «молодые люди по предварительному сговору убили с особой жесткостью таксиста, завладели машиной, 250 рублями выручки, двумя долларами, пневматическим пистолетом».

Кроме этого, среди похищенных вещей оказались автомобильные зеркала, видеорегистратор, кусачки, провода стартера, подзарядки, карта памяти, мобильный телефон и другие вещи, находившиеся в салоне авто.





По версии обвинения, молодые люди подсели к таксисту на остановке общественного транспорта в микрорайоне Фолюш в Гродно, попросили подвезти в деревню Коптевка, что в нескольких километрах от города. По дороге один из обвиняемых попросил остановить машину, вышел из автомобиля, а второй набросился на водителя и стал наносить ему удары слесарным молотком. Таксисту удалось вырваться и убежать на некоторое расстояние от автомобиля, однако парни догнали мужчину. Позже эксперты установили, что Андрею Этелю было нанесено не менее 57 ударов слесарными молотками, камнями, руками и ногами. Вероятно для того, чтобы скрыть фамилию убитого таксиста, молодые люди уничтожили паспорт мужчины. Именно с этим обвинением обвиняемые и не согласны. Свои вину они признают частично, говорят, что таксиста убили, но паспорт не рвали.



Таксист Андрей Этель. Фото: социальные сети

Один из обвиняемых — Артур — рассказал, что подтолкнуло его к преступлению. Окончив строительный колледж, молодой человек не захотел работать по распределению и вскоре получил счет на оплату учебы в размере 4 тысяч рублей — сумма долга для него оказалась значительной, так как в то время его заработок составлял 500 рублей. Также молодой человек снимал квартиру в Гродно, за которую платил 90 долларов. Сам же работал в Скиделе и, по его словам, тратил около 200 рублей в месяц на дорогу. Потом нашел работу в областном центре стюардом в одном из кафе города, но денег все равно не хватало. Долги росли: молодой человек задолжал за аренду квартиры и хозяйка помещения обещала его выселить.

Парень искал подработку, и один из его знакомых предложил, как бы в шутку, угнать машину. Сначала Артур не придал значения этим словам, а потом задумался. Рассказал своему другу детства Александру о том, как можно быстро разбогатеть. У Александра, второго обвиняемого, были схожие проблемы с деньгами. И вот в один из августовских дней приятели решили осуществить свой замысел. Пришли на одну из остановок общественного транспорта, недалеко от квартиры, которую снимал Артур. Вскоре возле них притормозила машина такси. За рулем был Андрей Этель — он ехал домой после смены. Но от дополнительных клиентов не мог отказаться — деньги ему были нужны, так как семья планировала строить дом.





— А теперь мы с дочкой живем на мою зарплату и пособие по потере кормильца. Всего получается около 400 рублей. Конечно, без Андрея нам очень тяжело. Дочь постоянно спрашивает, почему именно у нее нету папы, и я не знаю, что ей ответить, — говорит вдова таксиста. — Конечно, нам помогали коллеги мужа. Они нас не оставили в беде.

После этого трагического случая в работе гродненских таксистов произошли некоторые изменения. Например, в диспетчерскую программу была добавлена тревожная кнопка, и водители договорились между собой, как они будут действовать в случае опасности.

Рассматривать это дело суд г. Гродно будет в течение двух недель. Обвиняемым грозит наказание вплоть до смертной казни.