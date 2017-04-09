Сайт kyky.org получил письмо о блокировке от Роскомнадзора. Редакция сообщает , что от них требуют удалить с сайта в течение суток статью «Люди, которые воруют одежду в магазинах».



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Белорусская редакция получила уведомление от Роскомнадзора о блокировке в связи с тем, что сайт содержит информацию, «распространение которой в Российской Федерации запрещено».

Любопытно, что претензии у Роскомнадзора к статье, которая была опубликована еще 8 мая 2014 года. Для той статьи журналисты пообщались с людьми, которые воруют вещи в магазинах. В материале была пометка, что за кражу предусмотрено уголовное наказание.

«Доля трафика из России 14%. Терять жалко, а потому нам придется удалить эту статью. Так что у вас есть несколько часов, чтобы прочитать этот текст», — сообщает редакция читателям.



