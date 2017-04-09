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Суд пересмотрит приговор по делу "дрифтера" с площади Победы

10.04.2017 16:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 апр — Sputnik. Минский городской суд рассмотрит апелляцию по делу минчанина, осужденного за дрифт на площади Победы 14 апреля.

В ночь на 29 ноября минчанин Кирилл Филипчик за рулем Mercedes-Benz S300 заехал на территорию памятника Победы и начал дрифтовать (вводил автомобиль в управляемый занос).

В феврале мужчина был приговорен к трем годам колонии, однако его защита подала апелляцию. Сам минчанин признает свою вину только частично.

Минский городской суд рассмотрит апелляцию по этому резонансному делу 14 апреля. Защита заявляет о том, что действия подзащитного нельзя расценивать как "надругательство над историко-культурными ценностями", за которое мужчина и был осужден.

Гособвинитель также требовал конфискации машины Филипчика, а отягчающим обстоятельством называл то, что в момент совершения преступления минчанин находился в состоянии алкогольного обвинения. Однако суд не поддержал прокуратуру в конфискации.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанин был приговорен к трем годам лишения свободы за дрифт на площадке перед Вечным огнем.

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