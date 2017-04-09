﻿ Милиция задержала подозреваемого в убийстве парня в Гатово. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция задержала подозреваемого в убийстве парня в Гатово

10.04.2017 16:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

9 апреля сотрудники милиции разыскали мужчину, которого подозревают в том, что он нанес смертельное ножевое ранение жителю поселка Гатово. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.

Поиски продолжались неделю. Милиция тщательно проверила жилой сектор поселка и ближайшие населенные пункты, а также местные предприятия. Так удалось выйти на след подозреваемого.

«Жителя поселка 1969 года рождения задержали днем 9 апреля по месту жительства. Ранее фигурант к административной и уголовной ответственности не привлекался», — рассказал начальник Минского РУВД Сергей Семенидо.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, вечером 2 апреля в поселке Гатово под Минском произошло убийство. Примерно в 23.30 на улице Металлургической общение между прохожим и тремя молодыми людьми на тему «дай закурить» переросло сначала в словесный конфликт, а затем и в потасовку. Парни начали бросаться камнями, после чего мужчина достал нож и ударил одного из них в грудь.

Пострадавший умер по дороге в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 139 УК Беларуси (Убийство).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Два священника, которым год назад запретили служить, не явились в монастырь на перевоспитание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика