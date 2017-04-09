9 апреля сотрудники милиции разыскали мужчину, которого подозревают в том, что он нанес смертельное ножевое ранение жителю поселка Гатово. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.

Поиски продолжались неделю. Милиция тщательно проверила жилой сектор поселка и ближайшие населенные пункты, а также местные предприятия. Так удалось выйти на след подозреваемого.

«Жителя поселка 1969 года рождения задержали днем 9 апреля по месту жительства. Ранее фигурант к административной и уголовной ответственности не привлекался», — рассказал начальник Минского РУВД Сергей Семенидо.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, вечером 2 апреля в поселке Гатово под Минском произошло убийство. Примерно в 23.30 на улице Металлургической общение между прохожим и тремя молодыми людьми на тему «дай закурить» переросло сначала в словесный конфликт, а затем и в потасовку . Парни начали бросаться камнями, после чего мужчина достал нож и ударил одного из них в грудь.

Пострадавший умер по дороге в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 139 УК Беларуси (Убийство).