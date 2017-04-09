|
Милиция задержала подозреваемого в убийстве парня в Гатово
10.04.2017 16:19 — Новости Общества | Tut.by
9 апреля сотрудники милиции разыскали мужчину, которого подозревают в том, что он нанес смертельное ножевое ранение жителю поселка Гатово. Подробности
Поиски продолжались неделю. Милиция тщательно проверила жилой сектор поселка и ближайшие населенные пункты, а также местные предприятия. Так удалось выйти на след подозреваемого.
«Жителя поселка 1969 года рождения задержали днем 9 апреля по месту жительства. Ранее фигурант к административной и уголовной ответственности не привлекался», — рассказал начальник Минского РУВД Сергей Семенидо.
Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
Напомним, вечером 2 апреля в поселке Гатово под Минском произошло убийство. Примерно в 23.30 на улице Металлургической общение между прохожим и тремя молодыми людьми на тему «дай закурить» переросло сначала в словесный конфликт, а
Пострадавший умер по дороге в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 139 УК Беларуси (Убийство).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поиски продолжались неделю.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии