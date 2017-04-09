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Два священника, которым год назад запретили служить, не явились в монастырь на перевоспитание

10.04.2017 16:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Год назад митрополит Павел запретил в служении трех священников и отправил их в монастыри для исправления. Один из них принес покаяние и вернулся служить, двое других так и не доехали до монастыря, в который были направлены. Об этом митрополит Павел рассказал 10 апреля на предпасхальной встрече с журналистами.


Митрополит Павел. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Из трех священников: Сергея Асташонка, Геннадия Тороповича и Федора Кривоноса, которые год назад были запрещены в служении, только отец Федор понес покаяние и вернулся на место службы в Минский Свято-Духов кафедральный собор. По словам митрополита, у него было пристрастие к алкоголю.

— Но вы знаете, он нормальный, хороший. Он служит, слава Богу, мы рады за него. Он поехал, куда его направили (Успенский Жировичский мужской монастырь. — Прим. TUT.BY), понес послушание. Показал себя с хорошей, положительной стороны. Это приняли во внимание, и он сегодня служит в церкви.

Двое других священников, Сергий Асташонок и Геннадий Торопович, так и не доехали до места своего исправления — Елисаветинского монастыря Минска. Их не восстановили в служении в священном сане.

— Они не только не пожелали поехать, исправиться, они обвиняют всех подряд. Административные меры, которые мы принимаем, направлены не на то, чтобы наказать человека и сгнобить его, а на то, чтобы помочь человеку исправиться. Чтобы он находился в таких условиях, где он может себя проявить и осознать свои проступки, — сказал митрополит.

 
Теги: Минск
 
 
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