МИНСК, 10 апр – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху Саиду Хусейну Халилу аль-Сиси, родным и близким погибших при терактах в Танте и Александрии.



© REUTERS Mohamed Abd El Ghany Беспощадное Вербное воскресенье: в Египте объявлен траур и введено ЧП

Два взрыва прогремели в воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, около 80 получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы. Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. В числе погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв. Многие издания отмечают, что взрывы произошли в день, когда христиане мира отмечают Пальмовое (Вербное) воскресенье. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в ряде стран мира).

"До глубины души потрясен взрывами в Танте и Александрии, в результате которых погибло и пострадало большое количество египетских граждан. Белорусы разделяют боль и горе семей жертв и скорбят вместе с народом Египта", – говорится в соболезновании белорусского президента. Слова соболезнования приводит пресс-служба главы государства.

По словам Лукашенко, "особенно ранит то, что это случилось в день, когда египетские христиане с их единоверцами во всем мире отмечают праздник Вербного воскресенья".

Глава государства подчеркнул, что убийство людей и запугивание общества не могут быть средством достижения никаких целей. "То, что произошло, подтверждает необходимость решительного и солидарного противодействия радикальным группировкам и их идеологии", – заявил Лукашенко.

В свою очередь в МИД Беларуси выступили с решительным осуждением террористических атак, в результате которых погибли десятки мирных жителей, отмечавших христианский праздник Вербного воскресенья.

"Беларусь бескомпромиссно выступает против всех форм терроризма, экстремизма и религиозного радикализма, а также последовательно поддерживает усилия национальных правительств и международного сообщества в борьбе с любыми их проявлениями", — говорится в заявлении МИД Беларуси.

Белорусское внешнеполитическое ведомство также выразило искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.