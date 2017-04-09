На Августовском канале к сезону готовится более 50 км новых велосипедных маршрутов. В настоящее время в районе Августовского канала ведется активная подготовка к туристическому сезону, в том числе большое внимание уделяется велосипедному движению, сообщает БЕЛТА.



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«С 28 апреля начнет свою работу пункт пропуска „Лесная — Рудавка“ на белорусско-польской границе на Августовском канале. В этом сезоне воспользоваться им впервые смогут не только туристы-водники, но и те, кто путешествует на велосипеде или пешком», — рассказали в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

У любителей активного отдыха появится возможность посетить на велосипеде наиболее живописные места по обоим берегам Августовского канала.

«Сейчас проводятся работы по маркировке маршрутов, для более удобной навигации устанавливаются указатели и карты-схемы», — рассказали в управлении спорта и туризма. На днях представители местной власти, заинтересованных структур протестировали новые маршруты, по результатам пробной поездки было высказано несколько замечаний, недостатки устранят в ближайшее время.

В парке «Августовский канал», включая Гродно и окрестности, с 26 октября действует безвизовый режим. Без визы гости могут въехать на срок до пяти суток на территорию парка и прилегающие населенные пункты Гожского, Коптевского, Одельского, Подлабенского, Сопоцкинского сельских советов Гродненского района и город Гродно. С начала действия безвизового режима регион посетили свыше 8,4 тыс. иностранцев из 36 стран мира.