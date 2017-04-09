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Под Светлогорском обнаружили склад боеприпасов времен ВОВ
10.04.2017 16:49 — Новости Общества | Tut.by
Боеприпасы были найдены во время совместного рейда милиционеров Светлогорского РОВД, инспекции охраны животного и растительного мира и саперно-пиротехнической группы в/ч 5527 Бобруйска, сообщает
В районе лесных массивов деревень Корени и Дуброва, где в Великую Отечественную войну проходила крупномасштабная операция «Багратион», рейдовая группа в 5−7 километрах от населенных пунктов обнаружила большое количество боеприпасов: 22 минометные мины, 19 артиллерийских снарядов, два сосредоточенных заряда массой 1 кг, 12 гранат, более сотни патронов.
На спецполигоне под Светлогорском все найденные боеприпасы были уничтожены.
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На спецполигоне все найденное оружие было уничтожено.
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