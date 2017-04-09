Боеприпасы были найдены во время совместного рейда милиционеров Светлогорского РОВД, инспекции охраны животного и растительного мира и саперно-пиротехнической группы в/ч 5527 Бобруйска, сообщает УВД Гомельского облисполкома .





В районе лесных массивов деревень Корени и Дуброва, где в Великую Отечественную войну проходила крупномасштабная операция «Багратион», рейдовая группа в 5−7 километрах от населенных пунктов обнаружила большое количество боеприпасов: 22 минометные мины, 19 артиллерийских снарядов, два сосредоточенных заряда массой 1 кг, 12 гранат, более сотни патронов.

На спецполигоне под Светлогорском все найденные боеприпасы были уничтожены.